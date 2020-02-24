подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 февраля 2020, понедельник, 14:44 221 Документ
Силовые структуры 2020-02-24T14:44:19+02:00
Українські Новини
У СБУ нет претензий к Леониду Парфенову, который едет в Киев презентовать фильм "Русские грузины"

У СБУ нет претензий к Леониду Парфенову, который едет в Киев презентовать фильм "Русские грузины"

Татьяна Зотова
СБУ, Запрет въезда, Русские грузины, Леонид Парфенов
Леонид Парфенов. Фото: fakty.ua
Леонид Парфенов. Фото: fakty.ua

Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для гражданина Российской Федерации (РФ), журналиста Леонида Парфенова.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Українських Новин.

17 февраля информационное агентство "Українські Новини" направило в СБУ запрос с просьбой предоставить информацию о включении российского журналиста и телевизионного продюсера Леонида Парфенова в списки лиц, которым временно запрещен или ограничен въезд в Украину.

Запрос в СБУ. Фото: Українські НовниЗапрос в СБУ. Фото: Українські Новни

"По состоянию на сегодня (21.02.2020) сведения о принятии Службой безопасности Украины запрашиваемому Вами гражданину РФ решение о запрете въезда в Украину, ограничений или предостережений относительно этого отсутствуют", - сказано в ответе.

Ответ СБУ об отсутствии запрета на въезд в Украину для Парфенова. Фото: Українські НовиниОтвет СБУ об отсутствии запрета на въезд в Украину для Парфенова. Фото: Українські Новини

Ранее была анонсирована премьера документального фильма "Русские грузины" и творческая встреча с Леонидом Парфеновым.

19 марта 2020 года Парфенов намерен презентовать 1-ю серию своего нового фильма в кинотеатре "Киевская Русь".

"Русские грузины" - это документальный проект из двух фильмов об исторической роли грузинов в советской истории, политике, культуре. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Орджоникидзе и Окуджава, Баланчин и Андроник. Подробно показана роль Сталина, одного из самых значительных руководителей СССР.

Напомним, Леонид Парфенов - советский журналист, телеведущий, режиссер, пятикратный лауреат телевизионной премии "Тэфи". Автор историко-документальных сериалов и фильмов "Намедни. Наша эра", "Живой Пушкин", "Глаз Божий", "Зворыкин-Муромец", "Птица-Гоголь", "Цвет нации", "Русские евреи" и многих других.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа 2019 года Парфенов, выступая на протестном митинге в Москве, прочитал реп

14 мартя 2016 года Парфенов получил статус гражданина Израиля и переехал на новое постоянное место жительства.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: СБУ Запрет въезда Русские грузины Леонид Парфенов

Официально в Италии 15,6 тыс. украинцев, инфицированных коронавирусом пока нет
Полиция проверяет причастность экс-главы МИД Кожары к убийству гостя в своем доме
Новости
Opendatabot намерен сделать бесплатным мониторинг судебных дел 16:18
В Украину пришла непогода. Фото: 112.ua
Штормовой ветер, ливни и пыльные бури: всю Украину накрыла непогода 16:11
Кива отредактировал пост о 23 февраля 5-летней давности. Соцсети высмеяли нардепа за "принципиальность" 15:57
В январе банки заработали 6,6 млрд гривен 15:51
Авиакомпания SkyUp не планирует приостанавливать рейсы в Милан из-за коронавируса 15:34
больше новостей
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Скриншот: YouTube/ EuroNews
В Италии от коронавируса умерло уже трое: люди в панике штурмуют магазины и скупают продукты 08:51
В Италии закрыли на карантин 12 городов 14:42
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
больше новостей
Чтобы выплачивать проценты по кредитам, нужно торговать наркотиками и оружием, - Гончарук 22:42
Апелляционный суд подтвердил восстановление Насирова в должности главы ГФС 11:00
Экс-командир элитного воинского подразделения Грузии
Люди Порошенко предлагали мне назвать историю со снайперами на Майдане выдумкой Кремля, - грузинский офицер 11:21 Видео
В Новых Санжарах заболела одна из эвакуированных, оказалась гастроэнтерология, - Минздрав 12:45
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу 17:05
больше новостей
Несмотря на карантин в Милане и Венеции, рейсы на Киев выполняются по расписанию, - МАУ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok