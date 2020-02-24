У СБУ нет претензий к Леониду Парфенову, который едет в Киев презентовать фильм "Русские грузины"

Служба безопасности Украины не принимала решение о запрете или ограничении въезда на территорию Украины для гражданина Российской Федерации (РФ), журналиста Леонида Парфенова.

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Українських Новин.

17 февраля информационное агентство "Українські Новини" направило в СБУ запрос с просьбой предоставить информацию о включении российского журналиста и телевизионного продюсера Леонида Парфенова в списки лиц, которым временно запрещен или ограничен въезд в Украину.

Запрос в СБУ. Фото: Українські Новни

"По состоянию на сегодня (21.02.2020) сведения о принятии Службой безопасности Украины запрашиваемому Вами гражданину РФ решение о запрете въезда в Украину, ограничений или предостережений относительно этого отсутствуют", - сказано в ответе.

Ответ СБУ об отсутствии запрета на въезд в Украину для Парфенова. Фото: Українські Новини

Ранее была анонсирована премьера документального фильма "Русские грузины" и творческая встреча с Леонидом Парфеновым.

19 марта 2020 года Парфенов намерен презентовать 1-ю серию своего нового фильма в кинотеатре "Киевская Русь".

"Русские грузины" - это документальный проект из двух фильмов об исторической роли грузинов в советской истории, политике, культуре. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Орджоникидзе и Окуджава, Баланчин и Андроник. Подробно показана роль Сталина, одного из самых значительных руководителей СССР.

Напомним, Леонид Парфенов - советский журналист, телеведущий, режиссер, пятикратный лауреат телевизионной премии "Тэфи". Автор историко-документальных сериалов и фильмов "Намедни. Наша эра", "Живой Пушкин", "Глаз Божий", "Зворыкин-Муромец", "Птица-Гоголь", "Цвет нации", "Русские евреи" и многих других.

Как сообщали Українські Новини, 10 августа 2019 года Парфенов, выступая на протестном митинге в Москве, прочитал реп.

14 мартя 2016 года Парфенов получил статус гражданина Израиля и переехал на новое постоянное место жительства.