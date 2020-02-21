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21 февраля 2020, пятница, 10:53 556 Видео
Экономика 2020-02-21T21:47:38+02:00
Українські Новини
Директор "Укрпочты" признался, что получает 825 тыс. гривен в месяц

Директор "Укрпочты" признался, что получает 825 тыс. гривен в месяц

Ирина Дорофейчук
Укрпочта, Игорь Смелянский, Почта, Зарплата
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский
Игорь Смелянский. Фото: Фейсбук/Игорь Смелянский

Зарплата главы "Укрпочты" в 200 раз больше зарплаты почтальона и составляет 836 тысяч гривень в месяц. Об этом заявил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в эфире телеканала Украина.24.

"Моя зарплата привязана к зарплате почтальона, поэтому это 200 раз минимальная зарплата ... 836 тысяч гривень в месяц", - заявил Смелянский, информирует портал epravda.com.ua.

Также он уточнил, что это сумма без учета штрафов.

"Если вы руководитель государственного предприятия, один случай по финмониторингу может стоить 204 тысячи штрафа лично для генерального директора, а я платил последний квартал штраф, потому что мы на один день опоздали по налогам из-за компьютерных проблемы, так это же всегда все считают, сколько может быть", - резюмирует глава" Укрпочты".

Смелянский удивляется, что за 25 лет никто из государственных служащих не жаловался на маленькую зарплату.

"Я за то, чтобы в стране все было честно, мне странно, что за 25 лет, ни один госслужащий не жаловался на зарплату.

В стране становилось хуже, в Конча-Заспе становилось лучше, но никто не жаловался никогда на зарплату.

Страной руководили 25 лет дешевые менеджеры", - отвечает Смелянский.

(На видео с 6:38) 

Он также напомнил, что сумма заработной платы установлена Кабинетом министров, согласно размера государственного предприятия, выручки и количества работников.

"Мне всегда люди пишут, что хотели, чтобы я работал бесплатно. Если я буду работать бесплатно, это даст возможность каждому работнику увеличить зарплату на 9 грн 72 копейки в месяц. Можете посчитать насколько это может повлиять", - говорит Смелянский.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году "Укрпочта" получила 500 млн гривен дотаций из государственного бюджета на компенсацию расходов по выплате и доставке пенсий и денежной помощи населению. При этом ее директор оправдывает свою гигантскую зарплату высокой прибылью в 600 млн гривен за прошлый год.

Кроме того, по информации агентстсва в 2019 году Пенсионный фонд увеличил выплаты компании "Укрпочта" за услуги по выплате и доставке пенсий  на 7% до 1,485 млрд гривен.

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