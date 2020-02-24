Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце"

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в феврале задекларировал 332 тыс. гривен вознаграждения за работу в качестве члена набсовета. Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини. Согласно им, 13 февраля Лещенко получил гонорар в размере 332,063 тыс. гривен. Источником средств является работодатель в лице "Укрзализныци". При этом в документе не указано, за какой период произведена выплата. Как сообщали Українські Новини, в январе Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце". Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци". Ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци". В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".