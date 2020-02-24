Лещенко получил в феврале 332 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце"

Член наблюдательного совета акционерного общества "Укрзализныця" Сергей Лещенко в феврале задекларировал 332 тыс. гривен вознаграждения за работу в качестве члена набсовета.

Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре деклараций, передают Українські Новини.

Согласно им, 13 февраля Лещенко получил гонорар в размере 332,063 тыс. гривен.

Источником средств является работодатель в лице "Укрзализныци".

При этом в документе не указано, за какой период произведена выплата.

Как сообщали Українські Новини, в январе Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце".

Экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци".

Ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци".

В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".