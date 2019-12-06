Для избежания напряженности "Венецианская комиссия" рекомендует Украине пересмотреть закон об украинском языке

Европейская комиссия "За демократию через право" ("Венецианская комиссия") рекомендует Украине пересмотреть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы комиссии, передают Українськi Новини.

"Властям предлагается пересмотреть закон о государственном языке и подготовить закон о меньшинствах в консультации со всеми заинтересованными сторонами, особенно с представителями национальных меньшинств и коренных народов. "Венецианская комиссия" особо рекомендует отменить положения закона, предусматривающие неодинаковое отношение к языкам коренных народов, языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языкам национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС, если такое отношение не основано на объективном и разумном обосновании", - говорится в нем.

Орган рекомендует продлить переходный период для имплементации наиболее спорных положений до 2023 года как для языков ЕС, так и для других языков в Украине.

Например, переходный период реализации положений закона об образовании, который подвергается резкой критике, был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года, но только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для учащихся с другим родным языком, включая русский.

Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов.

Комиссия отмечает, что украинские власти не добилась баланса в языковой политике для избежания нарастания напряженности в межэтнических отношениях.

Ведомство считает похвальным тот факт, что по принятому закону государство обязано предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке.

Комиссия приветствует тот факт, что в некоторых областях закон о государственном языке предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным.

Отмечается, что закон о меньшинствах еще не подготовлен, хотя он должен был быть разработан одновременно с законом о государственном языке, чтобы обеспечить необходимый баланс с самого начала.

"Эксперты Совета Европы призывают Украину без каких-либо ненужных задержек подготовить закон о меньшинствах и рассмотреть возможность отложить до принятия этого закона выполнение положений закона о государственном языке, которые уже вступили в силу", - подчеркивает комиссия.

Кроме того, властям рекомендуется рассмотреть возможность отмены механизма подачи жалоб и санкций, предусмотренных в законе, или, по крайней мере, строго ограничить его публичной сферой в самых крайних случаях.

Ведомство отмечает необходимость отмены ответственности за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и ​​текстах.

"Венецианская комиссия" предлагает законодателю пересмотреть требования к квотам на содержание украинского языка, установленным законом о государственном языке для телерадиовещателей, с учетом принципа пропорциональности. Кроме того, комиссия отмечает, что лицам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе когда их видят и слышат другие в общественных местах; возможность распространения материалов избирательной кампании на других языках, кроме от украинского, не должна ограничиваться территориями компактного проживания меньшинств", - говорится в сообщении.

Комиссия выступает за предусмотрение четких исключений для использования других языков, кроме от украинского, в чрезвычайных ситуациях, пересмотр требования об отмене одновременной публикации печатных СМИ на языке меньшинства на украинском языке в один и тот же день и положение о всех географических названиях и топонимах, которые должны быть написаны исключительно на украинском языке.

Как сообщали Українськi Новини, 27 октября "Венецианская комиссия" прибыла в Украину с целью изучения аспектов внедрения закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Ранее ЕС выступал за направление закона о языке в Венецианскую комиссию до его вступления в силу

25 апреля Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".