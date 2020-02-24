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24 февраля 2020, понедельник, 14:14 201
Мир 2020-02-24T14:14:12+02:00
Українські Новини
МИД призвало украинцев воздержаться от поездок в зараженные провинции Италии

МИД призвало украинцев воздержаться от поездок в зараженные провинции Италии

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Италия, МИД, коронавирус в Италии
Италия. Рим. Фото: pixabay
Италия. Рим. Фото: pixabay

В то время, как от коронавируса в Италии умерло трое человек, Министерство иностранных дел (МИД) рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в те провинции Италии, где зафиксированы случаи заболевания новым видом коронавируса, а тем украинцам, которые находятся на территории Италии - быть внимательными и осторожными и соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении консульской службы МИДа, передают Українськi Новини.

"В связи с обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения. Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций", - сказано в нем.

Находящихся на территории северных регионов Италии украинцев МИД просит сообщить о своем местонахождении и свои контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

Гражданам Украины, которые планируют путешествие в Италию или сейчас находятся в стране, МИД просит следить за рекомендациями, разработанными Министерством здравоохранения Италии.

Как сообщали Українськi Новини, на днях в Италии были зафиксированы первые 16 случаев заражения коронавирусом. 

Также в Италии закрыли на карантин 12 городов.

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