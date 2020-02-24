Рейтинг партии Зеленского падает, а Бойко, Тимошенко и Порошенко - растет

По опросу социологической службы Центра Разумкова электоральный рейтинг на выборы в Верховную Раду в феврале по сравнению с январем у партии "Слуга Народа" снизился с 45,4% до 36,4%, "Оппозиционная платформа - За життя" – повысился с 13,8% до 15,3%, "Европейская солидарность" - с 12,3% до 12,6%, "Батьківщина" - с 8% до 10,3%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини. Только указанные партии смогли бы преодолеть 5% избирательный барьер, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время. Рейтинг партии "Сила и честь" снизился с 5,2% до 4,7%, "Радикальной партии Олега Ляшка" вырос с 2,9% до 3,5%, партии "Голос" - вырос с 2,5% до 3,2%, партии "ВО "Свобода" - с 1,6% до 2,7%, партии "Гражданская позиция" - снизился с 2,9% до 2,7%. Опрос проводился с 13 по 17 февраля, центр опросил 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Инфографика опроса. Фото: центр Разумкова Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского. Тем временем "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября.