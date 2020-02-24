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24 февраля 2020, понедельник, 17:42 167
Общество 2020-02-24T17:45:01+02:00
Українські Новини
Рейтинг партии Зеленского падает, а Бойко, Тимошенко и Порошенко - растет

Рейтинг партии Зеленского падает, а Бойко, Тимошенко и Порошенко - растет

Анна Рудык
Слуга народа, Евросолидарность, Петр Порошенко, Юрий Бойко, Владимир Зеленский
Социологический опрос. Фото: pixabay.com
Социологический опрос. Фото: pixabay.com

По опросу социологической службы Центра Разумкова электоральный рейтинг на выборы в Верховную Раду в феврале по сравнению с январем у партии "Слуга Народа" снизился с 45,4% до 36,4%, "Оппозиционная платформа - За життя" – повысился с 13,8% до 15,3%, "Европейская солидарность" - с 12,3% до 12,6%, "Батьківщина" - с 8% до 10,3%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Только указанные партии смогли бы преодолеть 5% избирательный барьер, если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время.

Рейтинг партии "Сила и честь" снизился с 5,2% до 4,7%, "Радикальной партии Олега Ляшка" вырос с 2,9% до 3,5%, партии "Голос" - вырос с 2,5% до 3,2%, партии "ВО "Свобода" - с 1,6% до 2,7%, партии "Гражданская позиция" - снизился с 2,9% до 2,7%.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, центр опросил 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Инфографика опроса. Фото: центр РазумковаИнфографика опроса. Фото: центр Разумкова

Как сообщали Українськi Новини, 40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского.

Тем временем "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

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