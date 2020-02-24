Всего 40% украинцев проголосовали бы за Зеленского. Остальные – за Бойко и Порошенко

40% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова, проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 15% - за лидера партии "Оппозиционная платформа – За життя", депутата Верховной Рады Юрия Бойко, 13,5% - за бывшего Президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на выборах Президента, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

Согласно результатам опроса, если бы выборы Президента проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы Президент Владимир Зеленский.

Кроме того, 15% проголосовали бы за Бойко, 13,5% отдали бы голос Порошенко, а 10% проголосовали бы за лидера партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина", председателя одноименной фракции в Раде Юлию Тимошенко.

Опрос проводился с 13 по 17 февраля, центр опросил 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, протесты против размещения эвакуированных из Уханя поддерживают лишь 15% опрошенных.

Тем временем половина украинцев не стали бы поддерживать Майдан.