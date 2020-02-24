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24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

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24 февраля 2020, понедельник, 10:40 194
Политика 2020-02-24T10:45:25+02:00
Українські Новини
Депутаты собирают круглый стол, чтобы изменить языковой закон, - Ткаченко

Депутаты собирают круглый стол, чтобы изменить языковой закон, - Ткаченко

Ярина Вацяк
Слуга народа, Александр Ткаченко, Языковой вопрос, Украинский язык, Языковой закон
Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Александр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко считает, что языковой закон, который принял прошлый состав Верховной Рады, вызывает много рисков для общества в целом и для новых депутатов.

Об этом Ткаченко сказал в интервью "Главкому".

"К этому языковому закону есть вопрос, скажем, штрафы за использование языка в сфере услуг", - сказал он.

По словам Ткаченко, нардепы на базе комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики начали подготовку к национальному круглому столу по языковому вопросу. Таким образом, законодатели хотят найти компромиссный подход, который бы объединял страну.

"Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере, ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка", - сказал Ткаченко.

Ткаченко также прокомментировал скандальные высказывания продюсер сериалов "1+1" Елены Еремевой, которая заявила, что для нее не просто "найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал". Ткаченко убежден, что ее слова были вырваны из контекста. "Она объясняла экономику сериалов, и каким образом она работает. Елена не касалась языкового вопроса", - убеждает нардеп, ранее руководивший холдингом "1+1" миллиардера Игоря Коломойского.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2019 года победивший на выборах Владимир Зеленский заявил, что намерен тщательно проанализировать закон о функционировании украинского языка на соблюдение конституционных прав всех украинцев сразу после вступления в должность Президента.

Ранее Рада учредила Нацкомиссию по стандартам госязыка, которая будет устанавливать правописание.

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