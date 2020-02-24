Авиакомпания SkyUp не планирует приостанавливать рейсы в Милан из-за коронавируса

В связи со вспышкой коронавируса в Италии, где сейчас находятся 15,6 тыс. украинцев, авиакомпания SkyUp не планирует приостанавливать рейсы в Милан (аэропорт Бергамо).

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Пока не было такого решения", - ответили в SkyUp на вопрос о возможной приостановке рейсов.

Согласно системе бронирования авиакомпании, ближайшие рейсы в Милан запланированы на 30 марта из Киева и Львова. Прямые рейсы в города провинций Венето и Ломбардия выполняют 2 украинские авиакомпании - SkyUp и МАУ.

Как сообщали Українськi Новини, в Италии коронавирусом заразились окло 150 человек и власти страны закрыли на карантин 12 городов из-за вспышки заболевания.

Авиакомпания МАУ заявляет, что пока не приостанавливает выполнение рейсов в Милан и Венецию в связи с введением в Ломбардии и Венето карантина из-за вспышки коронавируса в Италии.

Тем временем премьер-министр Алексей Гончарук допускает выявление коронавируса у возвращающихся из Европы самолетом граждан в Украину.