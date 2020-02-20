Налог на банковские карты объявили фейком. Нефедова будет расследовать НАБУ

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на появившиеся на сомнительных интернет-сайтах новости о грядущем введении налога на поступающие на частные карты средства. Возникшие панические слухи попыталась опровергнуть налоговая служба. Правда, сделала это настолько неуклюже, что только породила новые вопросы. Так, во вторник ряд сайтов с сомнительной репутацией одновременно заявили, что параллельно с отменой в Украине банковской тайны появится подоходный налог на средства, перечисляемые на банковские карты обычных граждан. Утверждалось, что все деньги, которые приходят на карту, кроме денег от ближайших родственников, будут автоматически облагаться 18% подоходным налогом, причем списывать эти средства будут автоматически сами банки. Масса людей поверила в эти рассказы, их даже не смутило, что "автоматическое" списание банками личных средств противоречит политике Visa, MasterCard и других международных систем. И означает быстрое отключение Украины от этих самых систем, то есть – почти мгновенное самоубийство украинских банковских карт, на что вряд ли кто-то рискнет пойти. Успокоить украинцев попыталась Государственная налоговая служба, которая лишь через сутки после появления панического слуха заявила: "Информация о том, что вводится новый налог, и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности". После чего налоговикам просто стоило бы пояснить, что никакого автоматического списания средств граждан быть не может в принципе, а доступ налоговиков к банковским счетам возможен только по решению суда. Вместо этого, в налоговой начали рассказывать, что "Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством" и рассказывать о прогрессивном подоходном налоге. Вскользь упомянув, что без суда они могут узнать только номер счета, а за движением средств по нему им придется идти в суд. Не знаю как кто, но именно после такого "опровержения" можно действительно напрячься. Особенно зная, как спокойно наши суды "штампуют" разрешения на обыски, выемки и слежку за объектами "пакетами", в которые сразу же включаются по несколько сотен пунктов "законтаченных" с фигурантами расследуемых дел.



В Украине же продолжается нездоровая истерия вокруг возможного возвращения в страну сограждан, которые находились в китайском Ухане. Она уже объединила по крайней мере весь запад страны. Пока в Тернопольской области объясняли, зачем обустроили блокпосты на дорогах и перекрыли местный аэропорт, мол "Нет никаких гарантий", истерия распространилась по соседним областям. Ровенская область официально отказалась даже рассматривать вопрос приема на карантин эвакуированных украинцев. А во львовских Винниках после всего лишь проведенных учений начали стаскивать шины к зданию сами медики – сотрудники госпиталя. Объяснения, что их госпиталь даже не рассматривается как вариант приема здоровых украинских граждан на карантин гуманных украинских медиков не убедили. Этот психоз "западенцев" с возмущением комментируют в Киеве. Городе, который с 19 октября 1990 года является городом-побратимом … Уханя. Правда, об этом пунктике в столице тоже стараются не вспоминать, и, естественно, ни какой альтернативы не предлагают.



Правда, не все так печально. Нашлись и в Украине места, не поддавшиеся на истерию. Так, стало известно , что Киевская область в ответ на запрос Минздрава заявила о готовности принять на карантин украинских и иностранных граждан в Мироновке. Правда, чиновники честно сознались, что тогда им придется экстренно "выписать" оттуда всех пациентов, а также решить, что делать с находящимися по соседству школой и детским садом. Готова принять эвакуированных украинцев и Главная инфекционная больница Одессы. Эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания, заявили в МВД. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В любом случае, вылетевший за украинцами самолет уже благополучно приземлился в Ухане. Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. Стало известно и о частичном снятии карантина с судна Diamond Princess, где у японских берегов рядом с больными были "заперты" более 3 тысяч пассажиров и членов экипажа. На борту находились и пол сотни украинцев, сообщалось даже о заболевании одного из них. Угадайте, куда они возвратятся после выхода с судна на берег? На них тоже на родине объявят "охоту на ведьм"?



А в мире количество погибших от коронавируса достигло двух тысяч. При 75 тысячах инфицированных и уже 14 тысячах выздоровевших.



Пока украинский парламент "копался" с поправками к "земельной реформе", которые к вечеру так и не удалось побороть, правительство провело "в закрытом режиме" свое заседание. Журналисты на это заседание допущены не были. Так и не понятно, что же секретили министры. Из решений, о которых стало известно – утверждение плана реализации Стратегии преодоления бедности на 2020 год и проект отмены повинности по расквартированию военнослужащих. Чуток популизма: решение о доплатах 20% оклада сертифицированным учителям начальных классов. И вишенка на торте: создание Координационного центра по вопросам промышленности, который возглавит сам Гончарук. Примечательно, что к вопросам промышленности решили обратиться сразу после появления отчета о работе правительства, который, как выяснилось, писали не в правительстве, а в привлеченной частной фирме. Видимо, в правительстве отчет о своей работе таки прочитали и из него узнали о существовании промышленности в Украине. Как полезно иногда, все таки, привлекать "свежий взгляд" - людей со стороны.

А вот в вопросах корпоративного управления государство получило очередную пощечину. На сей раз, от имени государства выступал Нацбанк, а от имени "я вам ничего не должен" - государственный "Ощадбанк". Окружной административный суд Киева признал недействительным решение Национального банка о несогласовании председателя набсовета Государственного Ощадного банка Шевки Аджунера. На самом деле, внимательные читатели уже давно стали догадываться, что государство уже ничем не управляет, а госпредприятия "танцует" кто-то, кто контролирует назначение своих людей в "независимые" набсоветы. Зачастую, людей одних и тех же. Тот же Аджунер, которого Украина не хотела видеть в банковской сфере, уже успел засветиться в скандале в другой сфере. Месяц назад ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. Как говорится, "правильные" талантливые люди талантливы на всех направлениях.



Еще одним фигурантом расследований стал заслуженный таможенный хипстер Украины Макс Нефедов. НАБУ по требованию Высшего антикоррупционного суда открыло дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы. Хотя, вот тут уж Нефедов точно может не волноваться. Еще не одно открытое НАБУ дело, тем более – открытое не по их инициативе, до суда не дошло!



Наконец, в Киев пришла весна. Пока только метеорологическая. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории. При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы.



А вот в ближайшие дни нас ждет ухудшение погоды. До конца недели ожидаются резкое похолодание и дожди с мокрым снегом.



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