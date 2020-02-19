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19 февраля 2020, среда, 12:01 86
Кабмин 2020-02-19T12:01:54+02:00
Українські Новини
Кабмин предлагает Раде отменить повинность по расквартированию военнослужащих

Кабмин предлагает Раде отменить повинность по расквартированию военнослужащих

Елизавета Кесельман
Кабмин, Повинность, Расквартирование, Алексей Гончаренко, Отмена повинности по расквартированию
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров намерен предложить Верховной Раде отменить военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц по размещению у себя военнослужащих, правоохранительных органов, эвакуированного населения и военных частей во время военного положения.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Согласно сравнительной записке к законопроекту, это решение принимается, чтобы привести законодательство Украины в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней и практики Европейского суда по правам человека, касательно обеспечения защиты их гарантированных прав и свобод, в том числе касательно частной жизни.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Рада разрешила Вооруженным силам применять боевую технику и оружие в особый период до введения военного положения и после его отмены. 

Кроме того, что госбюджет-2019 предусматривал увеличение финансирования Минобороны на 18,5% до 102,5 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

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