Кабмин предлагает Раде отменить повинность по расквартированию военнослужащих

Кабинет Министров намерен предложить Верховной Раде отменить военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц по размещению у себя военнослужащих, правоохранительных органов, эвакуированного населения и военных частей во время военного положения.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Согласно сравнительной записке к законопроекту, это решение принимается, чтобы привести законодательство Украины в соответствие с Конвенцией о защите прав человека и основополагающих свобод, протоколов к ней и практики Европейского суда по правам человека, касательно обеспечения защиты их гарантированных прав и свобод, в том числе касательно частной жизни.

Как сообщали Українськi Новини, в октябре 2019 года Рада разрешила Вооруженным силам применять боевую технику и оружие в особый период до введения военного положения и после его отмены.

Кроме того, что госбюджет-2019 предусматривал увеличение финансирования Минобороны на 18,5% до 102,5 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.