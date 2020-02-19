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19 февраля 2020, среда, 12:29 45
Кабмин 2020-02-19T12:37:07+02:00
Українські Новини
Сертифицированным учителям начальных классов будут доплачивать 20% оклада ежемесячно

Сертифицированным учителям начальных классов будут доплачивать 20% оклада ежемесячно

Анна Рудык
премии учителям, доплаты учителям, Кабмин, Зарплата учителям
Учитель
Учитель

Кабинет Министров установил ежемесячную доплату 20% оклада сертифицированным учителям начальных классов.

Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Так, педагогическим работникам, которые успешно прошли сертификацию устанавливается ежемесячная доплата в размере 20% должностного оклада пропорционально к объему их педагогической нагрузки.

Кроме этого, постановление правительства предусматривает, что доплата будет осуществляться на протяжении срока действия сертификата.

Отмечается, что для учителей начальных классов, которые успешно прошли сертификацию в 2019 году, срок действия сертификата составляет 3 года - от 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Также, отмечается, что выплата ежемесячной доплаты будет совершаться за счет и в границах образовательной субвенции, предусмотренной местным бюджетам, а также за средства местных бюджетов.

Гончарук отметил, что 705 учителей успешно прошли сертификацию.

Также, Бюджет-2020 предусматривает на это 10,8 млн гривен.

Как сообщали Українськi Новини, Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах.

Ранее Гончарук заявил, что обещанного повышения зарплат для учителей не будет

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