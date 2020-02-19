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19 февраля 2020, среда, 16:00 16
Налоги 2020-02-19T16:01:11+02:00
Українські Новини
Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод на карту

Налоговая отрицает информацию о введении налога за перевод на карту

Елена Новикова
Государственная налоговая служба Украины, банковские карты, налог на доход, Налоги
Кредитные карты. Фото: pixabay
Кредитные карты. Фото: pixabay

Государственная налоговая служба, зампредседателем которой назначили Михаила Титарчука, отрицает введение налога на поступающие на частные карты средства. Об этом говорится в сообщении Налоговой, передают Українські Новини.

"Информация о том, что вводится новый налог, и теперь будут облагаться все средства, которые поступают на частные карты, не соответствует действительности. Налогообложение будет осуществляться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством", - говорится в нем.

Налоговая обращает внимание, что информация о банковских счетах обычных физических лиц (не являющихся предпринимателями) может быть предоставлена ​​банком только: по запросу Налоговой - о наличии банковских счетов; по решению суда - о движении средств или о любой другой информации по счету.

Если ГНС узнает номер счета физического лица, то для раскрытия более детальной информации по нему (о движении средств и т.п.), обязана обратиться в суд.

Как сообщали Українські Новини, в Украине поменяется схема уплаты налогов.

Также в Украине с 2020 года вырос налог на недвижимость.

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