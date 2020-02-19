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19 февраля 2020, среда, 13:23 8
Кабмин 2020-02-19T13:23:28+02:00
Українські Новини
В Украине создали координационный центр по вопросам промышленности

В Украине создали координационный центр по вопросам промышленности

Елизавета Кесельман
Кабмин, Создание комиссии, Промышленность, Координационный центр
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров создал координационный центр по вопросам промышленности во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передают Українськi Новини.

"Главная задача координационного центра - подготовка эффективных решений, способствующих развитию отечественной промышленности, рост промышленного производства, создание новых рабочих мест. Задачами координационного центра является координация действий правительства, Верховной Рады, бизнеса для разработки действенных механизмов промышленной политики, реагирования и избежания кризисных ситуаций в промышленности. В состав координационного центра вошли представители центральных органов исполнительной власти - Минфина, Мининфраструктуры, Минэкоэнерго, Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, Госкомстата", - говорится в сообщении.

Координационный центр создан для усиления сотрудничества с представителями промышленности для решения насущных проблем отрасли.

Как сообщали Українськi Новини, в феврале Кабинет Министров создал межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса.

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