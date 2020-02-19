В Киеве сообщили о начале метеорологической весны: зима в столице так и не наступила, а осень - не закончилась

В Киеве метеорологическая весна началась 10 февраля 2020 года. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории.

Во вторник, 18 февраля, был превышен на 0,9 градусов температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составила 5,9 градусов. Напомним, наступление метеорологической весны фиксируют, когда среднесуточная температура воздуха начинает превышать 0 градусов.

"Это уже шестой температурный рекорд в феврале, который с 10 числа начал метеорологическую весну в столице", - говорится в сообщении.

При этом Центральная геофизическая обсерватория так и не сообщала о завершении метеорологической осени и начале метеорологической зимы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве метеорологическая зима еще не пришла, а за год зафиксировано 36 температурных рекордов.

Также сообщалось, что аномальную зиму сменит рекордная весна: синоптики озвучили неожиданный прогноз.