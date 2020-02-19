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19 февраля 2020, среда, 06:00 49 Инфографика
Жизнь 2020-02-19T06:00:03+02:00
Українські Новини
Резко похолодает и придут дожди с мокрым снегом: синоптик дала прогноз до конца недели

Резко похолодает и придут дожди с мокрым снегом: синоптик дала прогноз до конца недели

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко, Похолодание, погода в феврале, Прогноз, Погода
Зима. Фото: pixabay
Зима. Фото: pixabay

Несмотря на веченний характер погоды, она еще не устойчива. После прихода в Украину потепления в начале недели до +14 идет похолодание, а в конце недели и вовсе заснежит.

В среду, 19 февраля, ветер в Украине сменит направление с юго-западного на северо-западный, поэтому погода станет прохладнее.

Об этом на своей Facebook-странице сообщает синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, в этот день в Украине будет солнечно, только в районе Приазовья и Карпат можно ожидать незначительных осадков в виде дождя и, в случае гор, снега.

Температура воздуха ближайшей ночью прогнозируется около нуля, в восточных областях до -3-5 градусов, днем в большинстве областей Украины ожидается +3 +9 градусов, на юге до +10 градусов.

"В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем предполагается около +5, +6 градусов. Ближайшие серьезные осадки в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля", – пишет Диденко.

В Киеве среда будет сухой и солнечной, днем ​​ожидается около +5, +6 градусов.

Ближайшие серьезные осадки, по словам синоптика, в столице пройдут в воскресенье, 23 февраля.

Прогноз погоды на две недели от Метеопрог.Прогноз погоды на две недели от Метеопрог.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Тем временем, аномальную зиму сменит рекордная весна: синоптики озвучили неожиданный прогноз.

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