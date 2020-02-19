В Японии на круизном лайнере частично сняли карантин из-за коронавируса

В Японии на круизном лайнере Diamond Princess частично сняли карантин, который ранее вводили из-за коронавируса у нескольких пассажиров.

Об этом сообщает японский гостелеканал NHK, пишет РБК-Украина.

После двух недель карантина на берег японского города Йокогама начала сходить первая группа в составе 500 пассажиров лайнера Diamond Princess. Весь процесс высадки людей завершится к пятнице, 21 февраля.

Первыми с круизного лайнера сошли пожилые люди в возрасте от 70-80 лет, чьи тесты на коронавирус показали отрицательные результаты.

Однако тем, у кого медики выявили вирус, придется оставаться на борту лайнера еще на дополнительный период карантина. Всего на судне путешествовало с более 3,7 тыс. пассажиров из 56 стран.

Как сообщали Українські Новини, ночью 19 февраля самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай из Киева. Кроме того, самолет, который прилетит из Уханя продезинфицируют, а все отходы с него сожгут. Также стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.