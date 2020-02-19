Сегодня Кабмин проведет заседание в закрытом для СМИ режиме

Кабинет Министров проведет заседание в среду, 19 февраля.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передают Українськi Новини.

Заседание начнется в 11:00 и пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука.

При этом оно пройдет в закрытом для СМИ режиме.

По итогам заседания на 13:30 анонсирован брифинг премьера.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен. Директор фирмы Magonova & Partners Анастасия Магонова заявила, отчет для Кабинета министров компания готовила сутками и ей было "не до купальников".

Также в отчете правительства за 2019 год отмечается, что Кабинет Министров рассчитывает на предоставление помощи в обеспечении жильем 600 семьям в 2020 году и 4,6 тыс. семьям — за период 2021-2024 годы.

Тем временем, по состоянию на начало февраля, Кабмин Гончарука не выполнил почти половину заданий Зеленского, а в Верховной Раде не исключают отставку Кабмина.

А директору контактного центра Кабмина установили оклад почти 30 тыс. гривен.