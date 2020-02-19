Сегодня Кабмин намерен утвердить план реализации стратегии преодоления бедности на 2020

Кабинет Министров на заседании в среду, 19 февраля, намерен утвердить план мероприятий по реализации стратегии преодоления бедности на 2020 год.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Кроме этого, Кабмин намерен предложить Верховной Раде отменить военно-квартирную повинность для физических и юридических лиц по размещению у себя военнослужащих, правоохранительных органов, эвакуированного населения и военных частей во время военного положения.

Также правительство намерено создать Координационный центр по вопросам промышленности и установить доплаты педагогическим работникам за успешное прохождение сертификации.

Кроме этого, в повестке дня заседания указаны проекты распоряжений правительства о подписании Соглашения между Кабинетом Министров и правительством Гренады об отмене визовых требований, о добавлении в перечень оффшорных зон Фиджи и исключении Бахрейна и об одобрении концепции Государственной целевой программы обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, и внутренне перемещенных лиц на период до 2025 года.

Кабмин намерен назначить Главным пограничным уполномоченным Украины председателя Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко вместо Петра Цигикала, а также заместителем Главного пограничного уполномоченного Украины - заместителя председателя Госпогранслужбы Владимира Никифоренка вместо Василия Серватюка.

Также правительство намерено рассмотреть некоторые вопросы о выплатах в 2020 году разовой денежной помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований.

Также Кабмин рассмотрит вопрос о передаче государственного учреждения "Киевский национальный университет культуры и искусств" в сферу управления Министерства образования и науки.

Кроме этого, правительство рассмотрит ряд кадровых вопросов.

По итогам заседания на 13:30 запланирован брифинг представителей правительства.

Как сообщали Українськi Новини, заседание пройдет под председательством премьер-министра Алексея Гончарука и пройдет в закрытом для СМИ режиме.

Тем временем Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен.