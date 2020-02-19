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19 февраля 2020, среда, 11:12 32
Финансы 2020-02-19T11:12:21+02:00
Українські Новини
Суд признал недействительным решение НБУ о несогласовании председателя набсовета Ощадбанка Аджунера

Суд признал недействительным решение НБУ о несогласовании председателя набсовета Ощадбанка Аджунера

Елизавета Кесельман
Банк, Ощадбанк, Шевки Аджунер, НБУ, Суд
Ощадбанк Фото: ednist.info
Ощадбанк Фото: ednist.info

Окружной административный суд Киева признал недействительным решение Национального банка о несогласовании председателя набсовета Государственного Ощадного банка Шевки Аджунера.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Суд решил, что НБУ вышел за пределы своих полномочий не только в процедуре проведения согласования истца на должность, но и во время самой проверки на соответствие квалификационным требованиям, оценивая не квалификационные требования, а выполнение должностных обязанностей председателя наблюдательного совета Ощадбанка.

В сентябре прошлого года по результатам оценки соответствия квалификационным требованиям комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (председатель наблюдательного совета, независимый директор); Алексею Гринченку (заместитель председателя наблюдательного совета, независимый директор); Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор); Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады Украины); Даниэлю Билаку (член наблюдательного совета, представитель от Кабинета Министров).

Эти решения были приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией с участием правления Национального банка.

Руководствуясь своим правом, Национальный банк требовал замены указанных членов наблюдательного совета.

При этом Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали решение Национального банка по несогласованию 5 из 9 кандидатов в члены наблюдательного совета Государственного Ощадного банка.

Как сообщали Українські Новини, ГБР открыло делона главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха.

Кроме того, пресс-служба Государственного Ощадного банка сообщила, что решение Национального банка о дисквалификации сразу пяти вновь избранных членов наблюдательного совета Ощадбанка является беспрецедентным вызовом реформе корпоративного управления госбанков.

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