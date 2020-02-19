Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

В то время, как тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми, самолет, который для эвакуации из Уханя предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 3:01 ночи. Украинцев, находящихся в Китае под угрозой заражения коронавирусом Covid-201, эвакуируют, а вместе с ними и нескольких граждан других государств.

Факт вылета украинского самолета в Китай показал сайт flightradar24.com.

Скриншот flightradar24.com

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет.

Кроме украинцев Китай на борту самолета покинут граждане десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как сообщали Українські Новини, Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами. Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.