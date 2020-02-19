подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
19 февраля 2020, среда, 08:15 29
Политика 2020-02-19T08:15:42+02:00
Українські Новини
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева

Надежда Комендантова
Эвакуация, эвакуация украинцев из Уханя, Украинцы, Коронавирус
Самолет. Фото: Информатор
Самолет. Фото: Информатор

В то время, как тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми, самолет, который для эвакуации из Уханя предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 3:01 ночи. Украинцев, находящихся в Китае под угрозой заражения коронавирусом Covid-201, эвакуируют, а вместе с ними и нескольких граждан других государств. 

Факт вылета украинского самолета в Китай показал сайт flightradar24.com. 

Скриншот flightradar24.comСкриншот flightradar24.com

Планируется, что самолет вернется в Украину 20 февраля в 8 утра. Рейсу PQ7301 авиакомпании Sky Up придется преодолеть почти 7 тысяч километров.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что ведомство нашло четыре места, которые являются безопасными для эвакуации к ним граждан из китайского города Ухань, что стало эпицентром эпидемии нового коронавирус. Из этих мест будут выбраны наиболее подходящие для эвакуации. Министр не конкретизировала, какие именно места идет.

Кроме украинцев Китай на борту самолета покинут граждане десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как сообщали Українські Новини, Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами. Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

Больше новостей о: Эвакуация эвакуация украинцев из Уханя Украинцы Коронавирус

Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
Новости
коронавирус. Фото: freepik
Количество погибших от коронавируса достигло двух тысяч 08:32
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева 08:15
Обострение на Донбассе: ВСУ понесли серьезные потери 08:15
Бои на Донбассе в то время, когда Украина ждет в гости коронавирус 07:00 Новости дня
Гривна выросла в цене: почем валюта в среду 06:00
больше новостей
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Сильные порывы ветра: в столице объявили штормовое предупреждение 08:43
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в судах, - Ставнийчук 12:52
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
"Нацкорпус" пригласил Зеленского и Сивоху в Золотое, где продолжаются обстрелы 16:14
больше новостей
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok