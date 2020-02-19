Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев

В то время как Минздрав отказался назвать локации размещения эвакуированных из Китая, а Тернопольская область уже протестует против их принятия, Киевская областная государственная администрация заявила Министерству здравоохранения о готовности больницы в Мироновке (Киевская область) принять украинцев из Уханя (Китай).

Об этом говорится в ответе Киевской обладминистрации Українським Новинам на запрос об обустройстве в Киевской области карантинных зон.

Согласно ему, на территории области возможно размещение эвакуированных граждан в коммунальном некоммерческом предприятии Киевского областного совета "Областная больница восстановительного лечения", которая находится по адресу ул. Пироженка 1 в городе Мироновка.

Киевская ОГА готова принять украинцев

Больница рассчитана на 75 кроватей, возможно размещение в одно-, двух- или четырехместные палаты, есть пищеблок, прачечная и отдельно огражденная территория.

Отмечается, что рядом находится школа и детский сад, на территории больницы постоянно проживает семья с детьми.

Кроме того, для размещения эвакуированных необходимо будет выписать из больницы 74 граждан, которые на данный момент проходят лечение в указанном учреждении.

Распоряжением Кабинета Министров от 3 февраля установлено временные ограничения и особые условия для въезда лиц, находившихся в провинции Хубэй, путем их изоляции в течение 14 дней в определенных Минздравом учреждениях.

Как сообщали Українськi Новини, самолет доставит эвакуированных граждан в "Борисполь" 20 февраля.

Кроме того, самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут.