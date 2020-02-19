НАБУ откроет дело против Нефедова

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, имя которого не называется.

В иске он отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий по информации заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефедова.

Как сообщали Українськi Новини, Нефедов получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре.



Ранее глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе.

Госбюджет-2019 недополучил от Таможни 22 878,719 млн гривен (план выполнен на 94,2%).