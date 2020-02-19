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19 февраля 2020, среда, 15:19 157
Силовые структуры 2020-02-19T15:22:57+02:00
Українські Новини
НАБУ откроет дело против Нефедова

НАБУ откроет дело против Нефедова

Валерия Драгомирова
Высший антикоррупционный суд, НАБУ, Уголовное дело, Коррупция, Максим Нефедов
Максим Нефедов
Максим Нефедов

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть дело о возможной коррупции председателя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Українськi Новини.

В суд поступила жалоба на бездействие НАБУ от гражданина, имя которого не называется.

В иске он отмечает, что 23 января обратился в НАБУ с заявлением о совершении преступления группой лиц во главе с Нефедовым, которая систематически получала взятки за поставки горючих и несертифицированных панелей на рынок Украины на основании фиктивного аудита заводов-поставщиков.

В результате таких действий по информации заявителя государству был нанесен ущерб на более чем 40 млн гривен.

НАБУ отказало в расследовании этих фактов, однако 11 февраля суд обязал НАБУ открыть дело на Нефедова.

Как сообщали Українськi Новини, Нефедов получил 230 тыс. гривен зарплаты в декабре.


Ранее глава Таможни Нефедов засветился на порно-вечеринке в дорогом столичном клубе. 

Госбюджет-2019 недополучил от Таможни 22 878,719 млн гривен (план выполнен на 94,2%).

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