ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники.

Согласно документу, дело возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В материалах дела фигурируют председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

"По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тыс гривен и при этом покупая за деньги Укрзализныци элитные сигары и алкоголь", - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится "Укрзализныци" в среднем в сумму от полумиллиона гривен за 5 часов хода по Днепру.



Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Кравцов объявил об уходе с поста главы "Укрзализныци".



Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко заявил, что при главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове нет никакой заботы о людях.