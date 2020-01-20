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20 января 2020, понедельник, 09:50 331 Документ
Силовые структуры 2020-01-20T09:57:09+02:00
Українські Новини
ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова

ГБР открыло уголовное дело на главу "Укрзализныци" Кравцова

Валерия Драгомирова
ГБР, Уголовное дело, Укрзализныця, Шевки Аджунер, Евгений Кравцов
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua
Евгений Кравцов. Фото: kmu.gov.ua

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло дело на главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунера в связи со злоупотреблениями во время отдыха. Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники.

Согласно документу, дело возбуждено 27 декабря 2019 по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

В материалах дела фигурируют председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов и его прямой руководитель - председатель наблюдательного совета Шевки Аджунер.

"По информации наших источников, Шевки и Кравцов тратят немалые бюджетные деньги не на повышение зарплат сотрудникам УЗ, не на решение проблемы износа подвижного состава предприятия, а на развлечения, катаясь на служебном корабле, заказывая при этом кейтеринг суммой от 200 тыс гривен и при этом покупая за деньги Укрзализныци элитные сигары и алкоголь",  - говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала, один такой выход корабля в плавание с обеспечением развлечений обходится "Укрзализныци" в среднем в сумму от полумиллиона гривен за 5 часов хода по Днепру.


Как сообщали Українські Новини, в конце декабря Кравцов объявил об уходе с поста главы "Укрзализныци"

Ранее нардеп от "Слуги народа" Александр Скичко заявил, что при главе "Укрзализныци" Евгении Кравцове нет никакой заботы о людях.

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