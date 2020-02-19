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19 февраля 2020, среда, 14:22 92
Общество 2020-02-19T14:22:56+02:00
Українські Новини
Главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев

Главная инфекционная больница Одессы готова принять эвакуированных украинцев

Ольга Фандорина
Одесская область, Коронавирус, Коронавирус в Китае, эвакуация украинцев из Уханя
Больница Фото: pixabay
Больница Фото: pixabay

Одесская ОГА  согласовала с медиками план действий, если в область прибудут пациенты с признаками болезни. Об этом в среду, 19 февраля, сообщил губернатор Максим Куцый в Facebook.

"Главной госпитальной базой станет инфекционная больница Одессы. 20 боксов на 65 мест уже готовы к лечению пациентов. Больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Все реанимационные отделения области приведены в полную готовность. В области созданы бригады быстрого реагирования, а резервные группы врачей прошли дополнительные тренинги", – написал Куцый.

Он напомнил, что ни одного подтвержденного случая заболевания в Украине не зафиксировано.

"Однако, Одесская область готова оказать медицинскую помощь всем украинцам и предотвратить распространение болезни", - подчеркнул Куций.

Как сообщали Українські Новини, эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания.

Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.

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Эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев
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