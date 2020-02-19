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19 февраля 2020, среда, 11:52 74 Документ
Общество 2020-02-19T12:01:23+02:00
Українські Новини
Ривненская область отказалась принимать эвакуированных из Уханя украинцев

Ривненская область отказалась принимать эвакуированных из Уханя украинцев

Елена Литвин
эвакуация украинцев из Уханя, эвакуация украинцев из Китая, Карантин, Коронавирус в Китае, Коронавирус
Больница, медицина. Фото: pixabay.com
Больница, медицина. Фото: pixabay.com

Ривненская областная государственная администрация заявляет об отсутствии возможности размещения украинцев, эвакуированных из Уханя (Китай), но Киевская область уже предложила одну из своих больниц.

Об этом говорится в ответе Ривненской обладминистрации Українським Новинам на запрос об обустройстве в Ривненской области карантинных зон.

"Сообщаем об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области", - сказано в нем.

Ривненская ОГА отказалась принять эвакуированныхРивненская ОГА отказалась принять эвакуированных

В ответе указано, что согласно методическим указаниям планирования мероприятий относительно предотвращения занесения и распространения в Украине опасных инфекционных заболеваний, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения от 12 марта 2007 года, Ривненская область рассматривается как территория, которая не имеет прямых транспортных связей со странами, неблагополучными по карантинным и другим опасным инфекционным заболеваниям.

Отмечается, что государственное учреждение "Центр общественного здоровья" Минздрава обращалось в управление здравоохранения Ривненской обладминистрации 10 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева.

Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами. 

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Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев
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