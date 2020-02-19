Ривненская область отказалась принимать эвакуированных из Уханя украинцев

Ривненская областная государственная администрация заявляет об отсутствии возможности размещения украинцев, эвакуированных из Уханя (Китай), но Киевская область уже предложила одну из своих больниц.

Об этом говорится в ответе Ривненской обладминистрации Українським Новинам на запрос об обустройстве в Ривненской области карантинных зон.

"Сообщаем об отсутствии возможности обеспечения необходимых мер в лечебно-профилактических заведениях области", - сказано в нем.

Ривненская ОГА отказалась принять эвакуированных

В ответе указано, что согласно методическим указаниям планирования мероприятий относительно предотвращения занесения и распространения в Украине опасных инфекционных заболеваний, которые утверждены приказом Министерства здравоохранения от 12 марта 2007 года, Ривненская область рассматривается как территория, которая не имеет прямых транспортных связей со странами, неблагополучными по карантинным и другим опасным инфекционным заболеваниям.

Отмечается, что государственное учреждение "Центр общественного здоровья" Минздрава обращалось в управление здравоохранения Ривненской обладминистрации 10 февраля.

Как сообщали Українськi Новини, самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева.

Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами.