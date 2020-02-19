подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Жители Тернопольской области возмущаются, что к ним могут привезти эвакуированных из Китая украинцев
19 февраля 2020, среда, 11:18 91
Общество 2020-02-19T11:32:14+02:00
Українські Новини
Жители Тернопольской области возмущаются, что к ним могут привезти эвакуированных из Китая украинцев

Жители Тернопольской области возмущаются, что к ним могут привезти эвакуированных из Китая украинцев

Ольга Фандорина
Китай, Тернопольская область, Коронавирус в Китае, Эвакуация из Китая
Митинг возле санатория
Митинг возле санатория "Медоборы". Фото: terminovo.te.ua

В Тернопольской области местные жители настолько не хотят видеть эвакуированных украинцев, что обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает 4TV.

В Микулинцах, на центральной площади состоялся митинг. По данным полиции, на нем собралось ориентировочно 300 человек. Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в санаторий "Медоборы", мотивируя это тем, что заведение не приспособлен для таких целей.

Сам председатель облгосадминистрации написал, что подтверждения об эвакуации украинцев из Китая нет и разрешения на приезд эвакуированных в "Медоборы" не давал.

Тем временем, люди еще с ночи собирались возле санатория, чтобы обсудить дальнейшие действия и не допустить приезда эвакуированных из Китая.

"Мы не можем их принять, это огромный риск. Нет никаких гарантий. Это преступление против нас.  Мы полночи этот вопрос обсуждали, мы все против. Да, это граждане Украины, мы за них переживаем, но думаю можно найти такое место, где действительно можно уберечь всех", - говорит сельский голова Петр Осипчук. -

Перед обществом выступили руководители Главного управления Нацполиции в области, управления ДСНС в области, главный врач санатория "Медоборы", врач-инфекционист, представитель Министерства здравоохранения, объяснили положение вещей. Однако убедить общество в том, что рисков на 100% нет, и не удалось никому. Люди не хотят принимать на своей территории эвакуированных из Китая и заявляют, что в Украине можно было бы найти более безопасное место, а не санаторий в Конопковке, который расположен в 10 метрах от жилых домов.

Тем временем, самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева.

А тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми.

Больше новостей о: Китай Тернопольская область Коронавирус в Китае Эвакуация из Китая

Тернопольский аэропорт отказался принять самолет с...
В Тернопольской области мошенник присвоил собранны...
Одна из больниц Киевской области согласилась разме...
Зеленский пригрозил эвакуировать украинцев из Ухан...
Одна из больниц Киевской области согласилась разместить эвакуированных из Уханя украинцев
Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева
Новости
Не мешай работать: около двух тысяч человек требуют увольнения Сытника возле Кабмина 11:39
Рубль продолжает падать в обменниках Киева 11:27
Около двух тысяч человек требуют отмены фискализации ФЛП возле Офиса Президента 11:26
Итальянский миллиардер купил сеть "Люксоптика" в Ложкина 11:19
Митинг возле санатория
Санаторий в 10 метрах от жилых домов: люди боятся заразиться от эвакуированных украинцев 11:18
больше новостей
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
Скриншот: youtube/ Тернополяни Тернопіль
В Тернопольской области установили блокпосты протестуя против размещения эвакуированных из Китая 13:21
Либо соглашайтесь, либо увольняйтесь: в родном городе Зеленского медикам сокращают зарплаты до минимума 12:36 Документ
Пенсионный фонд определил среднюю зарплату для начисления пенсии 05:40 Инфографика
Ирина Геращенко Анатолий Шарий, телеэфир. Фото: Youtube
Геращенко сбежала из телестудии, испугавшись звонка блогера Шария 09:09 Видео
больше новостей
Эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область 19:44
Под видом удешевления правовых услуг власть хочет лишить граждан возможности качественно защищать свои права в судах, - Ставнийчук 12:52
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
Портнов предложил Раде отменить амнистию участникам Майдана в честь 6-й годовщины 18:06
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
больше новостей
Кабмин заказал частной фирме подготовку отчета о своей работе за 84 тыс. гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok