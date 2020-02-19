Жители Тернопольской области возмущаются, что к ним могут привезти эвакуированных из Китая украинцев

В Тернопольской области местные жители настолько не хотят видеть эвакуированных украинцев, что обустроили на дороге круглосуточные блокпосты, чтобы не допустить возможного приезда на карантин в санаторий "Медоборы" украинцев, которых планируют эвакуировать из Китая, из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает 4TV.

В Микулинцах, на центральной площади состоялся митинг. По данным полиции, на нем собралось ориентировочно 300 человек. Присутствующие высказались категорически против того, чтобы группу украинцев из Китая привезли на карантин в санаторий "Медоборы", мотивируя это тем, что заведение не приспособлен для таких целей.

Сам председатель облгосадминистрации написал, что подтверждения об эвакуации украинцев из Китая нет и разрешения на приезд эвакуированных в "Медоборы" не давал.

Тем временем, люди еще с ночи собирались возле санатория, чтобы обсудить дальнейшие действия и не допустить приезда эвакуированных из Китая.

"Мы не можем их принять, это огромный риск. Нет никаких гарантий. Это преступление против нас. Мы полночи этот вопрос обсуждали, мы все против. Да, это граждане Украины, мы за них переживаем, но думаю можно найти такое место, где действительно можно уберечь всех", - говорит сельский голова Петр Осипчук. -

Перед обществом выступили руководители Главного управления Нацполиции в области, управления ДСНС в области, главный врач санатория "Медоборы", врач-инфекционист, представитель Министерства здравоохранения, объяснили положение вещей. Однако убедить общество в том, что рисков на 100% нет, и не удалось никому. Люди не хотят принимать на своей территории эвакуированных из Китая и заявляют, что в Украине можно было бы найти более безопасное место, а не санаторий в Конопковке, который расположен в 10 метрах от жилых домов.

Тем временем, самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева.

А тернопольский аэропорт отказался принять самолет с эвакуированными из Уханя людьми.