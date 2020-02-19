Количество погибших от коронавируса достигло двух тысяч

Количество выздоровевших от смертоносного коронавируса достигло 14 тысяч, в то же время около 2 тысячи человек погибли от болезни. Об этом свидетельствуют данные из сервиса для отслеживания распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Скриншот: gisanddata.maps.arcgis.com

Отмечается, что количество людей, которые выздоровели после инфицирования китайским коронавируса возросло до 14642 человек. Также известно о 2012 летальных случаях, связанных с коронавирусом. Большинство смертей зафиксировали на материковом Китае и по одному летальному случае в Японии, Гонконге, Франции, Тайване и на Филиппинах.

Общее количество инфицированных увеличилось до 75 199 человек. Большинство из них, 74 186, на территории материкового Китая. Вне его больше инфицированных, 562, на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине у порта Йокогама в Японии.

Как сообщали Українські Новини, сегодня самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай из Киева. Кроме того, самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут. В то же время, эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.