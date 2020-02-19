Эвакуированных из Уханя украинцев окружат двойным кольцом охраны и обеззараживания

Эвакуированных из китайского Уханя в течение двухнедельного карантина будут охранять почти полсотни силовиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя - ред.) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены - будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников - 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединенный ситуационный центр МВД", - сообщили в министерстве.

Сегодня, 19 февраля, самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Киева.

Как сообщали Українські Новини,тем временем Украина готовится принять борт с эвакуированными из Ухани гражданами Украины и иностранцами.

Самолет, который прилетит из Уханя дезинфицируют, а все отходы с него сожгут, а эвакуированных из Китая украинцев могут отвезти в Киевскую или Тернопольскую область.