Зеленский на уколах побил рекорд Лукашенко

Зеленский побил рекорд Лукашенко. Тот выступал перед журналистами 7,5 часов, а наш президент – более 10. Чтобы выдержали голосовые связки, в перерывах между группами журналистов Зеленскому делали уколы. Стоит похвалить Зеленского за открытость. Действительно, столько вопросов журналистов не задавали еще ни одному президенту. Однако, содержание ответов оставляет желать лучшего. Зеленский часто отвечал вопросом на вопрос, просил журналистов доказать их утверждения и прибегал к разным другим "КВНовским" приемам из серии "разминка с залом". Из важного. Готов уволить и Богдана, и Баканова, как только те проштрафятся. Богдан, кстати, пришел к Зеленскому лишь после обеда, и то лишь для того, чтобы потроллить журналистов. Также Зеленский жестко наехал на Фиалу и "Новое время", и высказал сомнение, могут ли иностранцы владеть СМИ в Украине. А вот от наезда на канал 112 Зе открестился – типа, "я не я" и Нацрада не моя. Наверное, Зеленский забыл, что половину совета назначает именно он, а вторую половину – полностью подконтрольное ему большинство. Также Зеленский обвинил журналиста Андрушко в некорректном поведении. "Он здоровый парень, нападает, прыгает!". И даже пригрозил, что ответил бы Андрушко по-другому, если б не был президентом. В ответ Андрушко поздравил президента "с Днем психического здоровья". Зеленский сделал вид, что не замечает, как Коломойский по-тихому возвращает себе "Приватбанк" через суды. Зато Майдан он заметил, и сказал, что не боится. Президент ожидает встречи с Путиным. А также напомнил Порошенко, что тот уже не глава государства. Обещанные же весной посадки начнутся, по его словам, в ноябре. Арестованного Пашинского Зеленский назвал "бандитом". Здесь полная текстовая трансляция пресс-марафона. У Кличко, похоже, дела идут не очень. Ремонт моста на Шулявке просрочили уже на полтора месяца. А метро на Троещину не будет в ближайшие 10 лет. Если вам надоел Зеленский, посмотрите видео, как в киевском отеле у бизнесмена увели 35 тысяч долларов. Или почитайте, как Заворотнюк борется с раком. Новый министр здравоохранения обещает отменить медицинские справки. К субботе в Украину вернется тепло и "бабье лето". Будет +20Kiss peace loveДенис Иванеско\r\n \r\n