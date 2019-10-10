Ей просто не дали нормально лечиться,- экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее выписке из больницы

Бывший возлюбленный российской актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов, которая решила продолжить лечение раковой опухоли в реабилитационной клинике, сообщил о том, что артистку выписывают из больницы. Об этом сообщает КП.юа со ссылкой на ИА "Кокшетау Азия".

Жигунов не захотел рассказывать подробности, однако отметил, что это вовсе не значит, что у актрисы все хорошо.

- Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор оно надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило Анастасию, вот и приняла она решение о выписке",- аргументировал Жигунов.

Актер также отметил, что Заворотнюк лежала в больнице под вымышленным именем, в ее карте стояли абсолютно другие данные, так как пресса не давала покоя актрисе.

"Это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться, - сказал Жигунов.

Также актер отметил, что врачи не бросили лечение Заворотнюк.

"Ее никто никуда не отправлял. Анастасия сама приняла это решение", - отметил экс-возлюбленный актрисы.

Как сообщали Українські Новини, 13 сентября стало известно, что Заворотнюк борется с раком. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.

Также, концертный директор Заворотнюк Стас Христов заявил, что артистка даст интервью на ТВ.