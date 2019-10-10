подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Ей просто не дали нормально лечиться,- экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее выписке из больницы
10 октября 2019, четверг, 15:42 26
Жизнь 2019-10-10T15:47:04+03:00
Українські Новини
Ей просто не дали нормально лечиться,- экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее выписке из больницы

Ей просто не дали нормально лечиться,- экс-возлюбленный Заворотнюк рассказал о ее выписке из больницы

Анастасия Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото: Instagram/Анастасия Заворотнюк

Бывший возлюбленный российской актрисы Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов, которая решила продолжить лечение раковой опухоли в реабилитационной клинике, сообщил о том, что артистку выписывают из больницы. Об этом сообщает КП.юа со ссылкой на ИА "Кокшетау Азия".

Жигунов не захотел рассказывать подробности, однако отметил, что это вовсе не значит, что у актрисы все хорошо.

- Думаю, врачи неправильно поступили, сказав ей правду о том, сколько ей осталось, это как приговор оно надломит любого человека, а тем более женщину. Психологически это надломило Анастасию, вот и приняла она решение о выписке",- аргументировал Жигунов.

Актер также отметил, что Заворотнюк лежала в больнице под вымышленным именем, в ее карте стояли абсолютно другие данные, так как пресса не давала покоя актрисе.

"Это было сделано для того, чтобы сохранить врачебную тайну, но немного не получилось. Нашлись которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально лечиться, - сказал Жигунов.

Также актер отметил, что врачи не бросили лечение Заворотнюк.

"Ее никто никуда не отправлял. Анастасия сама приняла это решение", - отметил экс-возлюбленный актрисы.

Как сообщали Українські Новини, 13 сентября стало известно, что Заворотнюк борется с раком. В частности, СМИ сообщили, что звезда попала в реанимации в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. По неподтвержденным данным, рак Заворотнюк диагностировали весной 2019 года.

Также, концертный директор Заворотнюк  Стас Христов заявил, что артистка даст интервью на ТВ.

Больше новостей о: Анастасия Заворотнюк Заворотнюк борется с раком Рак головного мозга

Архив
Новости
АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен 15:59
Никто не хочет работать губернатором, - Зеленский пожаловался на кадровые проблемы 15:58
Ни пожить, ни даже к парикмахеру сходить, - Зеленский 15:50
С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому 15:49
Зеленский заявил, что не собирается публиковать разговор с Путиным 15:35
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
Пресс-марафон Зеленского онлайн 13:59 Обновляется
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok