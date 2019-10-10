В Украине планируют отменить медицинские справки

В Украине могут отказаться от медицинских документов и медицинских справок из-за коррупционной составляющей, которую они могут нести.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.\r\n"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.\r\nОтмечается, что Минздрав будет принимать предложения от граждан и профессиональной медицинской сообщества по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации с 9 по 15 октября.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Звездная Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок", - говорится в сообщении Минздрава.\r\nКак сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине стартовала медреформа первичной медицины.\r\nТакже сообщалось о том, какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году.\r\nРанее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что врачи смогут зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n