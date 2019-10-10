В Украине планируют отменить медицинские справки

В Украине могут отказаться от медицинских документов и медицинских справок из-за коррупционной составляющей, которую они могут нести.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения.

"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу здравоохранения", - отмечает министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Отмечается, что Минздрав будет принимать предложения от граждан и профессиональной медицинской сообщества по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации с 9 по 15 октября.

"На этой неделе в Министерстве состоятся совещания с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами. Начнут работать рабочие группы, перед которыми Министр здравоохранения Звездная Скалецкая поставила задачу разработать документы и проекты решений по отмене устаревших медицинских справок", - говорится в сообщении Минздрава.

Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Украине стартовала медреформа первичной медицины.

Также сообщалось о том, какие услуги будут бесплатными для украинцев в 2020 году.

Ранее бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что врачи смогут зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.