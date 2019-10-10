подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 17:56 26
Транспорт 2019-10-10T17:58:31+03:00
Українські Новини
В ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит

В ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит

Метро. Фото: pixabay
Метро. Фото: pixabay

Китай готов предоставить 2 млрд долларов кредита структуре, после того как ранее был отменен тендер на ТЭО линии метро на Троещину. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Жителям Троещины придется ждать на строительство метро в этот район лет 5-10.

"У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, строила бы метро на Троещину. По предварительным оценкам речь идет о сумме 2 млрд долларов. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, однако правительство отказывается нам их предоставлять. Но вопрос можно поставить с другой стороны - метро нужно не только жителям Троещины, но и жителям Соломенке. Там тоже нет ни одной станции метро, ​​а ближайшая станция метро - "Вокзальная", где утром огромные очереди. Поэтому линия метро, ​​которая протянулась бы от Жулян и на Троещину, могла бы решить проблемы с доступностью для обоих районов", - сказал Паровозник.

Он не согласен с мнением экспертов, которые считают, что для завершения строительства метро на Троещину нужно минимум 15 лет.

"Если будут средства, то можно строить и быстрее. Кроме того, там несколько станций будет проходить через Подольско-Воскресенский мост - для них не нужно рыть тоннели, а только обустроить эти станции", - отметил Поворозник.

Он сделал прогноз, что метро на Троещину будет построенно через 5-10 лет. 

Как сообщали Українські Новини, на Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички. Также Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.

Больше новостей о: Троещина Николай Поворозник Метро на Троещину

Архив
Новости
"Политикам стоит смелее высказываться о негативном эффекте импорта электроэнергии из России", – Карасев 18:15
Львов решил купить 100 троллейбусов с автономным ходом 18:10
Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подвердятся 18:10
Пресс-конференция Зеленского (онлайн) 18:00 Обновляется
На Донбассе погиб украинский военный Владимир Волк 17:59 Дополнено
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
Пресс-конференция Зеленского (онлайн) 18:00 Обновляется
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
больше новостей
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
Перед увольнением руководство ЦИК начислило себе до полмиллиона зарплаты, а новому председателю – 750 тысяч 10:44 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok