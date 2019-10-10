В ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит

Китай готов предоставить 2 млрд долларов кредита структуре, после того как ранее был отменен тендер на ТЭО линии метро на Троещину . Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.

Жителям Троещины придется ждать на строительство метро в этот район лет 5-10.

"У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, строила бы метро на Троещину. По предварительным оценкам речь идет о сумме 2 млрд долларов. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, однако правительство отказывается нам их предоставлять. Но вопрос можно поставить с другой стороны - метро нужно не только жителям Троещины, но и жителям Соломенке. Там тоже нет ни одной станции метро, ​​а ближайшая станция метро - "Вокзальная", где утром огромные очереди. Поэтому линия метро, ​​которая протянулась бы от Жулян и на Троещину, могла бы решить проблемы с доступностью для обоих районов", - сказал Паровозник.

Он не согласен с мнением экспертов, которые считают, что для завершения строительства метро на Троещину нужно минимум 15 лет.

"Если будут средства, то можно строить и быстрее. Кроме того, там несколько станций будет проходить через Подольско-Воскресенский мост - для них не нужно рыть тоннели, а только обустроить эти станции", - отметил Поворозник.

Он сделал прогноз, что метро на Троещину будет построенно через 5-10 лет.

Как сообщали Українські Новини, на Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички. Также Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.