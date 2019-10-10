В ближайшее десятилетие метро на Троещине ждать не стоит

Китай готов предоставить 2 млрд долларов кредита структуре, после того как ранее был отменен тендер на ТЭО линии метро на Троещину. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на первого заместителя председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.\r\nЖителям Троещины придется ждать на строительство метро в этот район лет 5-10.\r\n"У нас есть подтверждение от китайцев, которые готовы предоставить кредит структуре, строила бы метро на Троещину. По предварительным оценкам речь идет о сумме 2 млрд долларов. Однако для этого китайцам нужны государственные гарантии, однако правительство отказывается нам их предоставлять. Но вопрос можно поставить с другой стороны - метро нужно не только жителям Троещины, но и жителям Соломенке. Там тоже нет ни одной станции метро, а ближайшая станция метро - "Вокзальная", где утром огромные очереди. Поэтому линия метро, которая протянулась бы от Жулян и на Троещину, могла бы решить проблемы с доступностью для обоих районов", - сказал Паровозник.\r\nОн не согласен с мнением экспертов, которые считают, что для завершения строительства метро на Троещину нужно минимум 15 лет.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Если будут средства, то можно строить и быстрее. Кроме того, там несколько станций будет проходить через Подольско-Воскресенский мост - для них не нужно рыть тоннели, а только обустроить эти станции", - отметил Поворозник.\r\nОн сделал прогноз, что метро на Троещину будет построенно через 5-10 лет. \r\nКак сообщали Українські Новини, на Троещине возмущенные пассажиры заблокировали движение городской электрички. Также Кличко назвал дату открытия метро на Виноградарь.