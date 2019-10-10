Правоохранители должны показать результат по громким делам до ноября, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что дал срок правоохранительным органам до 1 ноября показать результат по резонансным делам. Об этом он сообщил во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"До 1 ноября правоохранительные органы должны показать результат по громким делам", - сказал он. По его словам, проблема в том, что громкие дела были разделены и разбросаны по частям по разным правоохранительным органам и сейчас все собирается в единое целое.

Также Зеленский сообщил, что провел встречу с начальником управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергеем Горбатюком по делам Евромайдана и спрашивал о том, сколько нужно времени для завершения всех дел. По словам Президента, Горбатюк сообщил, что это займет годы.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.

Тем временем Зеленский посоветовал жителям Донбасса разговаривать с телевизором, а журналисты выстроились в очередь на пресс-марафон Зеленского.

Ранее пресс-служба Президента объявила о проведении Владимиром Зеленским пресс-марафона.

Українськi Новини проводят онлайн пресс-тура Зеленского.