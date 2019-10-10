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10 октября 2019, четверг, 11:50 346
Президент 2019-10-10T11:51:41+03:00
Українські Новини
Кровопролития не будет: Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана"

Кровопролития не будет: Зеленский заявил, что не боится нового "Майдана"

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский заявил, что он не боится "Майдана" и в случае народного недовольства он и его команда готовы уйти. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Я ничего этого не боюсь, в любой момент и любую секунду (готов уйти), если общество действительно не захочет, чтобы моя команда продолжала работу и я был Президентом. Кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - сказал он.

При этом Зеленский добавил, что у людей должно быть понимание, кого они выберут в случае его ухода, но тогда люди не выберут человека, способного прекратить войну. "Люди должны знать, что они выберут, они точно не выберут из того меню товаров, которые есть на этом продажном политическом рынке. Они сейчас могут посмотреть, какие люди в нем есть", - сказал Зеленский.

При этом на вопрос журналиста, считает ли Зеленский, что только он сможет привести Украину к миру, Президент ответил, что он не находится в "меню". "Я не в меню, я точно не товар, я точно не из политики пришел", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, 6 октября прошло всеукраинское вече "Остановим капитуляцию" на Майдане Незалежности. Участники митинга сканировали слоганы против "формулы Штайнмайера" и против Президента Владимира Зеленского. Протестующие держали плакаты с требованиями "Нет капитуляции", "ЗЕмократуру вон", "Слуга выходи - народ пришёл" и другие.

Тем временем, Зеленский заявил, что хотел придти на пресс-марафон в спортивной форме после пробежки. Также перед пресс-марафоном Зеленского пикетировали группы людей.

Українськi Новини проводят онлайн пресс-тура Зеленского. 

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