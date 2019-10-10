Бабье лето до +22: перед выходными в Украине резко потеплеет

После заморозков и резкого похолодания, в пятницу, 11 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+19 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +5…+7 градусов, днем +13…+15 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +4…+6 градусов, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Днепропетровской области небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем умеренный, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +11…+17 градусов. На юге Украины переменная облачность, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью +9…+11 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, дожди и заморозки отступают - в среду бабье лето вернется в Украину. Также синоптик рассказала, что в воскресенье ожидается пик повышения температуры в Украине.