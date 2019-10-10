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  • В споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины
10 октября 2019, четверг, 13:02 274
Экономика 2019-10-10T13:02:42+03:00
Українські Новини
В споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины

В споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины

Президент Владимир Зеленский намерен защищать интересы государства в споре с экс-владельцами Приватбанка.

Об этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.

"Разные международные партнеры обеспокоены этим вопросом… В вопросе Приватбанка я буду защищать нашу страну, только интересы страны", - сказал Президент.

При этом он сообщил, что еще не звонил ни одному судье.

"Посмотрим на результат, если результат будет такой, что надо будет защищать страну, то я буду защищать интересы нашей страны", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українські Новини, 8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.

20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

НБУ 10 и 12 июня подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда Киева.

18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.

Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка. Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Также суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. 

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