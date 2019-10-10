В споре с экс-владельцами Приватбанка Зеленский будет защищать интересы Украины

Президент Владимир Зеленский намерен защищать интересы государства в споре с экс-владельцами Приватбанка.\r\nОб этом он сообщил в ходе пресс-марафона, передают Українські Новини.\r\n"Разные международные партнеры обеспокоены этим вопросом… В вопросе Приватбанка я буду защищать нашу страну, только интересы страны", - сказал Президент.\r\nПри этом он сообщил, что еще не звонил ни одному судье.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Посмотрим на результат, если результат будет такой, что надо будет защищать страну, то я буду защищать интересы нашей страны", - подчеркнул Зеленский.\r\nКак сообщали Українські Новини, 8 октября Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.\r\nСуд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.\r\n18 апреля судьи Окружного админсуда Киева по иску Игоря Коломойского приняли решение о признании незаконным и отмене решения о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый расторг договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.\r\nНБУ 10 и 12 июня подал в Высший совет правосудия дисциплинарные жалобы на судей Окружного административного суда Киева.\r\n18 декабря 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка.\r\nСогласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабмин обжаловал отмену национализации Приватбанка. Ранее, 18 апреля, Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию Приватбанка по иску его бывшего совладельца Игоря Коломойского. Также суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка.