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10 октября 2019, четверг, 11:26 20
Президент 2019-10-10T11:27:20+03:00
Українські Новини
Встреча с Путиным должна быть, если мы хотим закончить войну, - Зеленский

Встреча с Путиным должна быть, если мы хотим закончить войну, - Зеленский

Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода
Зеленский на пресс-марафоне. Скриншот youtube/Радио Свобода

Президент Владимир Зеленский заявил касательно возможного проведения встречи с Президентом Россия Владимиром Путиным, что такая встреча должна состояться после того, как сказал, в чем единственная ошибка Порошенко.

Об этом Зеленский сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну, она должна быть", - заявил он.

Он отметил, что для прекращения войны на Донбассе нужно проводит встречи.

Есть 2 варианта их проведения: встреча лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) и прямая встреча Зеленского с Путиным. При этом Зеленский подчеркнул, что о прямой встрече с Путиным "никто не говорит, потому что все против".

Также Президент сообщил, что ранее проведение встречи лидеров стран "нормандского формата" планировалось 16 сентября, но российская сторона не подтвердила эту дату.

Как сообщали Українськi Новини, Меркель пообещала использовать свои "контакты" для организации "нормандского саммита". Пристайко заявил, что Россия не заинтересована во встрече лидеров "нормандского формата".

Больше новостей о: нормандский формат Президент Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон

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