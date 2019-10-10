Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос

Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини."Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.Также Зеленский рассказал, что депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий.Ранее Президент Владимир Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подвердятся.Тем временем Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко.А Le Monde заявило, что влияние олигарха Коломойского на Президента Зеленского вызывает беспокойство.