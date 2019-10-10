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10 октября 2019, четверг, 18:51 109
Общество 2019-10-10T19:06:59+03:00
Українські Новини
Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос

Зеленский воспользовался уколами, чтобы не потерять голос

Президент Владимир Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Об этом он сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Связки - мое слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали (специалисты), которые делают мне некоторые процедуры.  Если голос потеряю - вернем", - сказал Зеленский.

Он отметил, что после 8 часов пресс-марафона чувствует себя нормально, однако голос садится и показал жестом, что ему делают уколы для поддержания связок.



Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что у него нет времени даже на парикмахерскую.

Также Зеленский рассказал, что депутатам "Слуги народа" угрожают по телефону депутаты из других партий.

Ранее Президент Владимир Зеленский пообещал уволить Баканова, если слухи о его связи с Матиосом подвердятся.

Тем временем Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с руководителем Офиса Президента Андреем Богданом, что митинги протестующих против "формулы Штайнмайера" оплачиваются бывшим Президентом Петром Порошенко.

А Le Monde заявило, что влияние олигарха Коломойского на Президента Зеленского вызывает беспокойство.

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