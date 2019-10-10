Киев сорвал график ремонта Шулявского моста

Киев не выполнил график по строительству путепровода при реконструкции Шулявского моста.\r\nЭто следует из ответа КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” на запрос Українських Новин.\r\nСогласно календарному графику выполнения работ по объекту, путепровод должен был быть построен до сентября, однако он не построен до сих пор.\r\nДорожное покрытие и первая очередь должны быть завершены до ноября, а вторая очередь - до февраля 2020 года.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Киев намерен ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября.\r\nВ октябре Киевская городская государственная администрация увеличила стоимость реконструкции Шулявского путепровода на 170 млн гривен до 1 млрд гривен.\r\nВ июне власти Киева завершили демонтаж Шулявского путепровода и начали строительство нового моста.\r\nПри этом было запланировано завершить возведение конструкций моста в сентябре и в декабре запустить движение транспорта по мосту.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.\r\nранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.