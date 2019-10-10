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10 октября 2019, четверг, 09:45 597
Общество 2019-10-10T09:46:56+03:00
Українські Новини
Киев сорвал график ремонта Шулявского моста

Киев сорвал график ремонта Шулявского моста

Киев не выполнил график по строительству путепровода при реконструкции Шулявского моста.

Это следует из ответа КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” на запрос Українських Новин.

Согласно календарному графику выполнения работ по объекту, путепровод должен был быть построен до сентября, однако он не построен до сих пор.

Дорожное покрытие и первая очередь должны быть завершены до ноября, а вторая очередь - до февраля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Киев намерен ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября.

В октябре Киевская городская государственная администрация увеличила стоимость реконструкции Шулявского путепровода на 170 млн гривен до 1 млрд гривен.

В июне власти Киева завершили демонтаж Шулявского путепровода и начали строительство нового моста.

При этом было запланировано завершить возведение конструкций моста в сентябре и в декабре запустить движение транспорта по мосту.

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.

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