Киев сорвал график ремонта Шулявского моста

Киев не выполнил график по строительству путепровода при реконструкции Шулявского моста.

Это следует из ответа КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева” на запрос Українських Новин.

Согласно календарному графику выполнения работ по объекту, путепровод должен был быть построен до сентября, однако он не построен до сих пор.

Дорожное покрытие и первая очередь должны быть завершены до ноября, а вторая очередь - до февраля 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, Киев намерен ограничить движение транспорта по проспекту Победы из-за монтажа фрагмента Шулявского путепровода 12-14 октября.

В октябре Киевская городская государственная администрация увеличила стоимость реконструкции Шулявского путепровода на 170 млн гривен до 1 млрд гривен.

В июне власти Киева завершили демонтаж Шулявского путепровода и начали строительство нового моста.

При этом было запланировано завершить возведение конструкций моста в сентябре и в декабре запустить движение транспорта по мосту.

А Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

ранее Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года. Тем временем правоохранители проверят тендеры по киевским мостам по просьбе Офиса Президента.