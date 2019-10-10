Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

Национальный реестр рекордов Украины констатировал, что Президент Владимир Зеленский побил рекорд по продолжительности пресс-конференции, ранее установленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом журналистам сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, передают Українські Новини.



"Последнее, что было зарегистрировано у Гиннеса - это 29 сентября 1960 года, речь Кастро перед ООН. Это всего лишь 4 часа 29 минут. Из пресс конференций - 7 часов 21 минута у Лукашенко несколько лет назад", - сказал он.



Эксперт заверил, что Национальный реестр решил зафиксировать рекорд не по просьбе Офиса Президента, а по запросам журналистов, но не смог уточнить из каких именно изданий.



"Журналисты подняли вопрос, что может быть мировое достижение. Я не помню даже каналов, потому что если бы я знал, я бы заранее побрился. А я узнал об этом 1,5 часа назад. Мы очень быстро провели экспертизу. Мы предполагали, что сегодня будет самая длинная пресс-конференция в Украине, но по факту она уже сейчас самая продолжительная пресс-конференция в мире", - сказал он.



По его словам, на данный момент общение Зеленского со СМИ длится более 8 часов, а окончательный результат будет зафиксирован по окончанию "пресс-марафона".



Зорин также акцентировал, что рекорд - это просто зафиксированный факт, который не дает материальной выгоды.







Как сообщали Українськi Новини, в ходе "пресс-марафона" в четверг, который проходит с 10:00, Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.



Ранее Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.



Тем временем в поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко.