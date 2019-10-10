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10 октября 2019, четверг, 19:18 28
Общество 2019-10-10T19:26:18+03:00
Українські Новини
Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

Зеленский побил установленный Лукашенко мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

Национальный реестр рекордов Украины констатировал, что Президент Владимир Зеленский побил рекорд по продолжительности пресс-конференции, ранее установленный Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Об этом журналистам сообщил эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин, передают Українські Новини.

"Последнее, что было зарегистрировано у Гиннеса - это 29 сентября 1960 года, речь Кастро перед ООН. Это всего лишь 4 часа 29 минут. Из пресс конференций - 7 часов 21 минута у Лукашенко несколько лет назад", - сказал он.

Эксперт заверил, что Национальный реестр решил зафиксировать рекорд не по просьбе Офиса Президента, а по запросам журналистов, но не смог уточнить из каких именно изданий.

"Журналисты подняли вопрос, что может быть мировое достижение. Я не помню даже каналов, потому что если бы я знал, я бы заранее побрился. А я узнал об этом 1,5 часа назад. Мы очень быстро провели экспертизу. Мы предполагали, что сегодня будет самая длинная пресс-конференция в Украине, но по факту она уже сейчас самая продолжительная пресс-конференция в мире", - сказал он.

По его словам, на данный момент общение Зеленского со СМИ длится более 8 часов, а окончательный результат будет зафиксирован по окончанию "пресс-марафона".

Зорин также акцентировал, что рекорд - это просто зафиксированный факт, который не дает материальной выгоды.



Как сообщали Українськi Новини, в ходе "пресс-марафона" в четверг, который проходит с 10:00, Зеленский воспользовался специальными уколами для поддержки голосовых связок, чтобы не потерять голос.

Ранее Лукашенко заступился за Зеленского и сказал, что его оставили с Донбассом один на один.

Тем временем в поведении Зеленского заметили подражание Лукашенко.

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