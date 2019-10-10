Богдан сам уволится в случае нарушения закона, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявляет, что глава Офиса Президента Андрей Богдан сам уволится в случае нарушения закона. Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Если Богдан нарушит закон, то он сам уволится", - сказал Зеленский.

Он отметил, что на данный момент таких фактов нет.

Также Президент сообщил, что Богдан профессионал и должен работать на государство.

"Мне нужны профессиональные люди, которые не нарушают украинское и международное законодательство. Мне нужны эти мощные люди. У меня не так много таких людей, сейчас очень сложный период в моей команде. И Богдану очень сложно... но он специалист. Если человек не нарушает закон, то я хотел бы, чтобы такие люди были рядом со мной. Мне нужен результат в стране. Идеальных людей в моей команде нет. Если моя команда не нарушает закон, то ее члены должны работать на государство", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что руководитель Офиса Президента Андрей Богдан не имел права 24 августа, на День независимости Украины, отдыхать на свадьбе друзей в Сен-Тропе (Франция).

Также, Андрей Богдан пришел на пресс-марафон к Президенту Владимиру Зеленскому, который сегодня проходит в Kyiv Food Market.