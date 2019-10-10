100 людей спросите - 100 людей вам скажут, что Пашинский бандит, - Зеленский

"Выйдете на улице и спросите: "Пашинский - это бандит или нет?". Спросите у людей, у всех. Я даю вам 100%. 100 людей спросите - 100 людей вам скажут: "Так", - сказал Президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона, передают Українськi Новини.

Зеленский отметил, что проводит собрания с правоохранителями каждые одну-две недели.

"А если бандит ходит по улице и мне звонят люди и говорят: "этот человек убивает, врет. Он был депутатом". Я могу им сказать, где посадки таких людей?", - говорит Президент.

Как сообщали Українськi Новини, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт").

9 октября директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил, что дело Пашинского будет переквалифицировано с нанесения тяжких телесных повреждений Вячеславу Химикусу на другое преступление.

1 января 2017 года Пашинский прострелил ногу мужчине в ходе конфликта