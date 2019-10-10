С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому

Журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко в ответ на реплику Президента Владимира Зеленского о том, что тот ведет себя некорректно и неэтично ответил поздравлением с днем психического здоровья,

Об этом Андрушко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С днем психического здоровья!" - написал он

Журналист отметил, что ему было приятно услышать от Президента, что он здоровый мужик.

Однако Андрушко неприятно было услышать, что он нападал на Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко ведет себя некорректно и неэтично.

Журналист Сергей Андрушко отказался встречаться со спикером Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель "для диалога" после того, как Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах с Юлией Мендель с журналистами.