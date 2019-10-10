С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому

Журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко в ответ на реплику Президента Владимира Зеленского о том, что тот ведет себя некорректно и неэтично ответил поздравлением с днем психического здоровья,\r\nОб этом Андрушко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"С днем психического здоровья!" - написал он\r\nЖурналист отметил, что ему было приятно услышать от Президента, что он здоровый мужик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднако Андрушко неприятно было услышать, что он нападал на Президента.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко ведет себя некорректно и неэтично.\r\nЖурналист Сергей Андрушко отказался встречаться со спикером Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель "для диалога" после того, как Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах с Юлией Мендель с журналистами.