подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 октября 2019, четверг, 15:49 21
СМИ 2019-10-10T15:54:13+03:00
Українські Новини
С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому

С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому

Журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко в ответ на реплику Президента Владимира Зеленского о том, что тот ведет себя некорректно и неэтично ответил поздравлением с днем психического здоровья,

Об этом Андрушко написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С днем психического здоровья!" - написал он

Журналист отметил, что ему было приятно услышать от Президента, что он здоровый мужик.

Однако Андрушко неприятно было услышать, что он нападал на Президента.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский считает, что журналист "Радио Свобода" Сергей Андрушко ведет себя некорректно и неэтично.

Журналист Сергей Андрушко отказался встречаться со спикером Президента Владимира Зеленского Юлией Мендель "для диалога" после того, как Мендель обвинила журналистов в харассменте, хотя сама дергала их за руки.

Ранее Мендель оттолкнула журналиста Сергея Андрушко, когда тот пытался напрямую задать вопрос Зеленскому. Также Владимир Зеленский пошутил о скандалах с Юлией Мендель с журналистами. 

Больше новостей о: Журналист Андрушко Владимир Зеленский Сергей Андрушко

Архив
Новости
АМКУ оштрафовал 4 крупнейших производителей сигарет и дистрибьютора на 6,5 млрд гривен 15:59
Никто не хочет работать губернатором, - Зеленский пожаловался на кадровые проблемы 15:58
Ни пожить, ни даже к парикмахеру сходить, - Зеленский 15:50
С днем психического здоровья: журналист Андрушко ответил Зеленскому 15:49
Зеленский заявил, что не собирается публиковать разговор с Путиным 15:35
больше новостей
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
Мендель во время пресс-марафона указала журналистам на выход 12:03
В Офисе Президента не знают, когда Зеленский посетил Бабий Яр – до или после скандала 06:30 Документ
Пресс-марафон Зеленского онлайн 13:59 Обновляется
Мендель извинилась за "Kiev" у себя в Twitter 08:36
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Татьяна Чорновол.
Чорновол устроила истерику в ГБР и прорвалась к Трубе 12:30
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Аваков на испытательном сроке и я ему ничего не должен, - Зеленский 12:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok