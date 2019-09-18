У Гонтаревой сгорел дом. У Зе – медиа-скандал

Сама Гонтарева давно скрывается в Лондоне от следствия. К ней есть вопросы у ГБР и Коломойского по делу о национализации Приватбанка. Киев хочет ее экстрадировать. Поджог – это третья неприятность у Гонтаревой за последний месяц. Недавно в Лондоне на улице с тихим трафиком ее сбила машина. В Киеве сгорел автомобиль близкого родственника Гонтаревой. И вот сегодня – ее личный дом.

Полиция, правда, не исключает, что дом могли поджечь и по заказу самой Гонтаревой. А Коломойский полагает, что таким образом она готовит основания для обращения за "политическим убежищем" в Британии.

Самый странный комментарий по пожару дал Национальный банк. Регулятор сказал, что в результате поджога дома Гонтаревой его "парализовало". Вы то здесь при чем? До НБУ 32 км от дома Гонтаревой, а до самой Гонтаревой - 2500 км.

Посольство США призвало найти заказчиков. Зеленский тут же поручил Баканову расследовать.

Здесь посмотрите, что осталось от дома Гонтаревой в японском стиле. Видно, что в нем регулярно никто не живет. Бассейн законсервирован. Искуственный водопад давно отключен. Дом может стоить приблизительно $1,5 млн.

Рейтинг Зеленского вырос до исторического максимума. 79% граждан сказали, что доверяют президенту. Это на 3% больше, чем рекорд Путина, который тот установил на выборах прошлого года (у него было лишь 76%).

Выборы в Киеве, скорее всего, состоятся 8 декабря. Эту дату зафиксировали в переходных положениях закона пропрезидентская фракция "Слуга народа". Кличко пытается их ускорить, грозя распустить Киевсовет, который никак не может собраться на заседание.

Вы не поверите, но за 100 дней президентства Зеленский так и не уволил одиозного Вятровича, который не смог попасть в проходную часть списка Порошенко. Более того, на следующий год Вятровичу в два раза увеличили бюджет на Институт национальной памяти, который отбеливает репутацию ОУН и прославляет УПА.

Из хороших новостей – сегодня арестовали завод Порошенко "Ленинская кузня" по делу о коррупции в оборонке бывшего президента.

Зеленский попал в новый медиа-скандал. Его офис собрал Совет по свободе слова, при этом трижды нарушив свои же правила. Українські Новини, например, не смогли добиться приглашения, хотя выполнили все условия Офиса президента. Первое же заседание закончилось скандалом. Его результаты засекретили. А вместо медиа-эксперта Офис пригласил действующего политика.

Организатор этого совета Максим Кречетов вынес в пресс-релиз свою гениальную цитату: "Совет должен сформулировать новое современное содержание понятия свободы слова". Чем хотят подменить свободу слова в Офисе Зеленского – мы не поняли. Вместо защиты журналистов предложили ввести ограничивающие их пресс-карты.

Пресс-секретарь Зеленского Мендель в скандал не попала. Но зато похвасталась своим "патриотичным тату" на спине. Об этом она почему-то решила рассказать малоизвестному изданию "Йод". Причем, пресс-секретарь президента дает ему интервью уже второй раз за свои 100 дней работы.

Небывалый случай в российском Питере. Две девушки сменили пол и поженились. Тем самым они почти повторили действия знаменитых кинорежиссеров братьев Вачовски (помните Матрицу?), которые стали сестрами.

И посмейтесь вместе с нами над отличным качеством перевода дорожных указателей за наши с вами налоги.

В Украину идет похолодание. Завтра синоптики обещают дождь.

Kiss, peace, love

Денис Иванеско