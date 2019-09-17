Мощный северный циклон принесет снег и заморозки: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине

В Европу придет мощный циклон, отголоски котого в виде атмосферных фронтов резко ухудшат погоду. На севере континента пройдут дожди и сильный ветер. Местами, в частности, Норвегии, выпадет первый снег. А один из фронтов достигнет территории Украины, поэтому погода существенно изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, во вторник, 17 сентября, в Украине пройдут небольшие дожди, в частности, в западных областях, центральных и местами на юге (кроме Крыма и юга Одесской области), а также на Востоке. В то же время, северная часть страны во вторник окажется в сухом воздухе, разве только возле северной границы пройдут небольшие дожди.

В то же время, согласно прогнозу Укргидрометцентра, всю территорию Украины накроют дожди, а скорость ветра достигнет днем штормовых показателей - 7-12 м/с.

Температура воздуха, по словам Диденко, упадет, что связано с нахождением в зоне холодного атмосферного фронта. Днем похолодает до + 13 + 18 градусов, на юге и юго-востоке страны традиционно будет теплее, до + 19 + 25 градусов.

А вот ночью станет значительно холоднее: + 6 + 12 градусов, на юге до +15 градусов.

Ветер - с северо-запада, запада, умеренный, временами до сильного.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

В Киеве 17-го сентября будет без осадков, однако температура воздуха будет значительно ниже: днем ​​не выше +18 градусов. Также ожидается порывистый западный ветер.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать будут проходить дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки. Кто будет путешествовать в Карпатах - точно берите пуховики", - предупредила Диденко.

Как сообщали Українські Новини, прогноз погоды на середину сентября обещал первое похолодание, а первый день недели станет последним теплым.

Тем временем атмосферный фронт резко изменит погоду в Украине.