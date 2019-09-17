подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 15:19 196
Политика 2019-09-17T17:30:03+03:00
Українські Новини
Пресс-секретарь Зеленского Мендель похвасталась патриотической тату, но не показала ее

Пресс-секретарь Зеленского Мендель похвасталась патриотической тату, но не показала ее

Юлия Мендель. Фото: iod.media
Юлия Мендель. Фото: iod.media

Пресс-секретарь президента Украины журналистка Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский назначил з июля, дала свое второе интервью изданию ЙОД.media, где рассказала о своих татуировках и фотографиях.

Мендель рассказала, что Instagram считает своей личной зоной, но все равно не позволяет себе показывать там откровенные фотографии, несмотря на то, что у нее есть красивая татуировка на спине и она ее фотографировала чтобы посмотреть, какой она стала в 33 года.

"Большое тату на спине - патриотическое, оно несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышивки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов. Я его делала около 13 часов. Первый раз лежала 8 часов, второй - около пяти часов. Мы сами его придумали, и я знаю, что такого точно ни у кого нет. Первое мое тату маленькое на ноге и его надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы. Впервые мне хотелось попробовать, я подумала: "Оно маленькое, милое". А вторая татуировка была взвешенным решением. Это было три года назад в трудный период жизни. Я сломала ногу. Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать. Я не занимаюсь йогой, но когда говорят о чакрах, то считается, что на пояснице есть точка, заводит энергию. Почему-то мне именно там и хотелось. Я не думаю теперь, что оно подходит очень под ту часть тела, но оно красивое. Это мое тату, полностью", - говорит Мендель".

Как сообщали Українськi, а тем временем, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.

Больше новостей о: Татуировки Юлия Мендель

Архив
Новости
У Зеленского хотят ввести национальную пресс-карту 17:25
Дорожные знаки. Фото: Zaxid
Мы не переводческое агентство: под Львовом сделали ошибки в туристических указателях 17:19
Отсутствие защиты прав интеллектуальной собственности наносит вред экономике Украины, – программа "Гроші" 17:16
Россиянки, сменившие пол. Фото: Mash/Telegram
Две россиянки сменили пол, поженились, а одна из них отрастила себе бороду, - СМИ 17:12
Roshen может потерять свою красную ленточку: Минэкономики обжаловало решение суда 17:09
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Богдан разоткровенничался. Зеленский обойдется дороже Порошенко 07:00 Мнение
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok