Пресс-секретарь Зеленского Мендель похвасталась патриотической тату, но не показала ее

Пресс-секретарь президента Украины журналистка Юлия Мендель, которую Владимир Зеленский назначил з июля, дала свое второе интервью изданию ЙОД.media, где рассказала о своих татуировках и фотографиях.

Мендель рассказала, что Instagram считает своей личной зоной, но все равно не позволяет себе показывать там откровенные фотографии, несмотря на то, что у нее есть красивая татуировка на спине и она ее фотографировала чтобы посмотреть, какой она стала в 33 года.

"Большое тату на спине - патриотическое, оно несет в себе все признаки украинства, например, элементы вышивки, колоски, потому что Украина всегда ассоциируется с пшеницей, там 13 оттенков цветов. Я его делала около 13 часов. Первый раз лежала 8 часов, второй - около пяти часов. Мы сами его придумали, и я знаю, что такого точно ни у кого нет. Первое мое тату маленькое на ноге и его надо переделать. Сейчас могу сказать, что это было в довольно молодые годы. Впервые мне хотелось попробовать, я подумала: "Оно маленькое, милое". А вторая татуировка была взвешенным решением. Это было три года назад в трудный период жизни. Я сломала ногу. Моя коллега начала рисовать мне на гипсе, и я сказала: "Слушай, у тебя нет татуировщика?" Тогда мне пришла идея, где и что я хочу сделать. Я не занимаюсь йогой, но когда говорят о чакрах, то считается, что на пояснице есть точка, заводит энергию. Почему-то мне именно там и хотелось. Я не думаю теперь, что оно подходит очень под ту часть тела, но оно красивое. Это мое тату, полностью", - говорит Мендель".

Как сообщали Українськi, а тем временем, спикер Зеленского Мендель отказалась давать показания в ходе допроса в ГПУ.

Ранее Зеленский назначил журналистку Мендель своим пресс-секретарем.