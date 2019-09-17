Дом Гонтаревой могли обстрелять из военной ракеты, - полиция

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты.

Об этом сказал журналистам спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передают Українськi Новини.

Он заявил, что информация об использовании "коктейля Молотова" для пожара в доме еще не подтвердилась.

"Мы нашли (на территории дома) зажигательную ракету светошумовую... Мы говорим, что возможно (она) была военной, мы говорим, что возможно еще и самодельные какие-то устройства были", - сообщил спикер полиции.

Жукович сказал, что все найденные улики направлены на экспертизу.

Он также не исключил других причин пожара.

"Мы не исключаем версию и короткого замыкания", - подчеркнул он.

Спикер полиции также отметил, что усиленная охрана дома была снята в начале сентябре и вместо 6 охранников территорию охранял только 1.

Видеокамеры зафиксировали 1 преступника, который осуществил поджог.

Полиция предпринимает меры для его поиска и задержания.

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Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.

А также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне.