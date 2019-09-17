подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 11:46 415
Силовые структуры 2019-09-17T13:15:02+03:00
Українські Новини
Дом Гонтаревой могли обстрелять из военной ракеты, - полиция

Дом Гонтаревой могли обстрелять из военной ракеты, - полиция

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты.

Об этом сказал журналистам спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передают Українськi Новини.

Он заявил, что информация об использовании "коктейля Молотова" для пожара в доме еще не подтвердилась.

"Мы нашли (на территории дома) зажигательную ракету светошумовую... Мы говорим, что возможно (она) была военной, мы говорим, что возможно еще и самодельные какие-то устройства были", - сообщил спикер полиции.

Жукович сказал, что все найденные улики направлены на экспертизу.

Он также не исключил других причин пожара.

"Мы не исключаем версию и короткого замыкания", - подчеркнул он.

Спикер полиции также отметил, что усиленная охрана дома была снята в начале сентябре и вместо 6 охранников территорию охранял только 1.

Видеокамеры зафиксировали 1 преступника, который осуществил поджог.

Полиция предпринимает меры для его поиска и задержания.

Как сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.

Ранее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.

А также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. 

 

Больше новостей о: Валерия Гонтарева Поджог Пожар в доме

Архив
Новости
Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины 13:28
Россия ускорила выдачу российского гражданства жителям Донбасса перед переговорами в "нормандском формате", - разведка 13:28
В школах Севастополя по желанию будут изучать украинский, - СМИ 13:25
Убийство директора "Капарол Украина" Зможного раскрыто 13:23
ДТП с участием Chevrolet Volt. Фото: Информатор
Погоня с ДТП: чем закончилась попытка поездить на чужой машине 13:22
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Контрабанда товаров в Украину достигнет $17,2 млрд в 2021 09:38
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok