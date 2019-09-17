Дом Гонтаревой могли обстрелять из военной ракеты, - полиция

Полиция допускает обстрел дома бывшей главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, в котором произошел пожар, из военной ракеты.\r\nОб этом сказал журналистам спикер полиции Киевской области Николай Жукович, передают Українськi Новини.\r\nОн заявил, что информация об использовании "коктейля Молотова" для пожара в доме еще не подтвердилась.\r\n"Мы нашли (на территории дома) зажигательную ракету светошумовую... Мы говорим, что возможно (она) была военной, мы говорим, что возможно еще и самодельные какие-то устройства были", - сообщил спикер полиции.\r\nЖукович сказал, что все найденные улики направлены на экспертизу.\r\nОн также не исключил других причин пожара.\r\n"Мы не исключаем версию и короткого замыкания", - подчеркнул он.\r\nСпикер полиции также отметил, что усиленная охрана дома была снята в начале сентябре и вместо 6 охранников территорию охранял только 1.\r\nВидеокамеры зафиксировали 1 преступника, который осуществил поджог.\r\nПолиция предпринимает меры для его поиска и задержания.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=j8mZ0nNLlT8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=hBJ4bhBCNKA" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом.\r\nРанее в центре Киева дотла сгорел автомобиль невестки Валерии Гонтаревой.\r\nА также Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. \r\n