подписаться на рассылку
24.55 24.95
26.95 27.55
˟
17 сентября 2019, вторник, 13:46 85
Политика 2019-09-17T13:46:14+03:00
Українські Новини
Завод Порошенко "Кузня на Рыбальском" арестован, - Портнов

Завод Порошенко "Кузня на Рыбальском" арестован, - Портнов

ПАО
ПАО "Завод Кузня на Рыбальском" (ранее ВАТ "Ленинская кузня"). Фото: zn.ua

Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов экс-президента Украины Петра Порошенко - завода "Кузня на Рыбальском". Об этом сообщает бывший первый заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, позитивные новости. Печерский суд наложил арест на всё недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода Кузня на Рыбальском. Арест активов произошёл в рамках начатого по моему заявлению уголовного производства о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов. Главными фигурантами дела являются Порошенко и Тигипко. Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть в тюрьме", - сообщает Портнов.

Напомним, ранее Портнов заявил, что во время обысков у пограничников и диспетчеров в аэропорту в Жулянах было найдено доказательства незаконного пересечения границы екс-президентом Петром Порошенко во время его полета на Мальдивы. Тем временем, Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства.

Больше новостей о: Арест Обыски Андрей Портнов Завод "Кузня на Рыбальском" Петр Порошенко

Архив
Новости
Офис Зеленского пригласил на Совет по свободе слова политика, выдав его за медиаэксперта 13:52
ICU и Таблеточки презентовали серию детских книг ICU Kids Books 13:48
Завод Порошенко "Кузня на Рыбальском" арестован, - Портнов 13:46
Зеленскому доверяют 79,4% граждан, - опрос 13:42
Fitch повысил рейтинг пяти городов Украины 13:28
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
Против работника "Громадського ТВ", который призывал избивать журналистов "Страны", завели уголовное дело 08:31
Богдан разоткровенничался. Зеленский обойдется дороже Порошенко 07:00 Мнение
больше новостей
Пожар в доме Гонтаревой. Скриншот видео theБабель
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой 08:35
Полиция открыла дело по факту поджога дома Гонтаревой 09:48
На марше равенства в Харькове ультраправые напали на полицию и пытались сорвать акцию 20:53
Александр Дубинский. Фото: realist
Дубинский опубликовал свою матерную переписку с Абрамавичусом 23:23
За три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, еще 60 ранены, - миссия ООН 11:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok