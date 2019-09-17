Зеленскому доверяют 79,4% граждан, - опрос

79,4% респондентов, опрошенных социологической службой Центра Разумкова доверяют Президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українські Новини.

При этом 30,5% опрошенных ему полностью доверяют, 48,9% - скорее доверяют.

Среди государственных и общественных институтов также наиболее опрошенных доверяют Вооруженным Силам (74%), волонтерским организациям (69%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (64%), Национальной гвардии (64% ), церкви (63%), Государственной пограничной службе (63%), добровольческим батальонам (62%), правительству (57%), Верховной Раде (57%), СМИ Украины (56%), общественным организациям (52%), Национальной полиции (51%).

Больше всего опрошенных не доверяют СМИ России (80%), судебной системе в целом (72%), местным судам (66%), коммерческим банкам (65%), политическим партиям (63%), прокуратуре (61%), Верховному Суду (59%), Конституционному Суду (56%), чиновникам (55%), Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) (54%), Специализованой антикоррупционной прокуратуре (53%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (52%), Национальному банку (51%), Антикоррупционному суду (50%), профсоюзам (49%).

Деятельность Зеленского положительно оценивают 70% респондентов, отрицательно - 9%; нового состава Кабинета Министров - позитивно 45%, негативно 8%; новой Верховной Рады - позитивно 44%, негативно 10%.

При этом деятельность фракции партии "Слуга народа" в Раде 50% оценивают позитивно, 11% - негативно; фракции партии "Европейская солидарность" - 14% - позитивно, 59% - негативно: фракции партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17% позитивно, 54% - негативно, фракции партии "Всеукраинское объединение" Батькивщина "- 23% позитивно, 44% - негативно, фракции партии" Голос "- 23% позитивно, 35% - негативно, депутатской группы "За будущее " - 9% позитивно, 28% - негативно.

51,8% опрошенных считают, что формирование в Раде большинства одной партией будет иметь больше позитивных последствий для страны, 11,4% - больше негативных последствий, 23,3% - примерно в одинаковой степени положительные и отрицательные последствия, 13,5% - затруднились ответить.

57,2% опрошенных считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении 16,8% - в неправильном, 26% - затруднились ответить.

Опрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября.

Было опрошено 2 018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ожидает решить вопрос обмена "всех на всех" на встрече "нормандской четверки".



Ранее у Зеленского открестились от обещания пересмотреть языковой закон.

Тем временем Зеленский заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса возможны исключительно после вывода российских войск.





